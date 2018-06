Ništa od ukidanja akcize od 18 feninga

SARAJEVO - Prijedlog koji je SDS uputio u hitnu proceduru, a kojim bi se van snage stavile odredbe Zakona o akcizama, zbog čega je 1. februara gorivo poskupjelo 18 feninga po litru, neće danas dobiti podršku na sjednici Predstavničkog doma BiH.

Podsjećamo da je 18 feninga predviđeno za gradnju autoputeva i puteva. Od pomenutog datuma do polovine prošle sedmice gorivo je poskupjelo još nekoliko puta, pa je tako od 1. februara do sredine prošle sedmice cijena narasla 40 feninga po litru. Zbog enormnog rasta cijena goriva vozači u BiH su nekoliko dana blokirali saobraćajnice, da bi u prošli petak ona napokon pala, i to u Republici Srpskoj pet, a u Federaciji BiH između pet i 10 feninga.

Kako saznaju "Nezavisne", SBB, od čija četiri glasa zavisi prolazak prijedloga i rušenje Zakona o akcizama, neće dati podršku SDS-ovom prijedlogu. Sagovornik "Nezavisnih" blizak SBB-u kaže da 90 posto da ta stranka neće dati podršku, jer to vide kao predizborni trik SDS-a.

Mirsad Đonlagić, šef Kluba poslanika SBB-a u Predstavničkom domu BiH, kaže za "Nezavisne" da konačan stav ova stranka još nije zauzela, ali da je sve ovo što se dešava oko akciza neozbiljno. Čini se da će SBB biti taj koji će prelomiti, a i bivši članovi SDS-a Borislav Bojić, Đorđo Krčmar i Jovan Vukovljak, koji su u međuvremenu prešli u redove DNS-a, neće podržati prijedlog dojučerašnjih stranačkih kolega.

SDS ima 18 glasova

Zasad SDS ima 18 ruku. Protiv ukidanja akciza su SDA, HDZ BiH, SNSD, DNS i po svemu sudeći i SBB, što znači da su u ovom trenutku 24 ruke protiv.

Mladen Bosić (SDS), predsjedavajući Predstavničkog doma BiH, rekao je juče nakon sjednice proširenog kolegija da je u dnevni red uvršten prijedlog SDS-a te da će se poslanici na današnjoj sjednici o ovome raspravljati po hitnoj proceduri.

"Vidjećemo na sjednici ko podržava, a ko ne podržava ukidanje akciza", kazao je Bosić. Upitan da kaže da li je izvjesna većina za podršku prijedlogu, kaže da se čini da je akcizna koalicija i dalje čvrsta u namjeri da sprovede ono što je naumila.

Amir Fazlić, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu, rekao je juče "Nezavisnim" da ova stranka neće podržati prijedlog SDS-a.

"Nećemo podržati predizborni prijedlog SDS-a. U svemu ovome najviše zarađuju distributeri, koji su uveli marže u iznosu od jednu KM, a bilo bi logično da ne bude viša od 60 feninga po litru", rekao je Fazlić.

Mnogi nisu vidjeli prijedlog

Jasmin Emrić, poslanik A-SDA, kazao je da nije još vidio prijedlog, ali da neće mijenjati svoj negativan stav o uvođenju akciza na gorivo, te da će podržati svaki prijedlog koji je protiv akciza.

Za prijedlog SDS-a glasaće i nekadašnji poslanik SDA Safer Demirović, koji je u decembru podržao usvajanje Zakona o akcizama u BiH. Kako kaže, mišljenje je promijenio jer se pokazalo kako nisu tačne tvrdnje da neće doći do drastičnog povećanja cijena goriva.

Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, kazao je da su SNSD i DNS preglasani na proširenom kolegiju.

"Smatram da je ovo predizborni akt SDS-a, koji pokušava da se dodvori biračima. Riječ je o politikantstva i pokušaju da se pravi atmosfera da nešto kao rade za građane BiH, odnosno građane RS, a javnost u RS zna da ne postoji nijedna njihova odluka u protekle četiri godine koja je bila u interesu građana RS", kazao je Košarac.