"Nivo BiH nije donosio adekvatne mjere da bi olakšao posljedice epidemije"

JAHORINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas na Jahorini da nivo BiH nije pokazao da razumije poteškoće privrede i da organi BiH nisu donosili adekvatne mjere kako bi olakšali posljedice epidemije virusa korona.

Dodik je istakao da je veoma raspoložen da učestvuje u svim diskusijama, poput današnjeg okruglog stola o temi "Kako održati poslovanje u otežanim uslovima izazvanim virusom korona?" kako bi se došlo do najboljih rješenja, a jedno od njih jeste promjena stope obavezne rezerve Centralne banke BiH, s ciljem obezbjeđivanja kvalitetnog noca koji bi mogao da bude usmjeren u privredne aktivnosti.

Dodik je istakao da ekonomiji u okruženju, prije svega u EU, stoji na raspolaganju niz mehanizama koji oni masovno koriste da bi pomogli život i realnu priveredu i pri tome, bez pokrića, štampaju novac, ali to je nešto što ne može dugo da traje.

"Ono što sada kod nas otežava probleme, jeste da smo ušli u uslove deflacije, što znači da imamo niže cijene robe, a veću potražnju, što može dovesti do akumulacije robe i do problema njenog uskladištenja", rekao je on.

Srpski član Predsjedništva BiH je na otvaranju okruglog stola "Kako održati poslovanje u otežanim uslovima izazvanim virusom korona?" na Jahorini upozorio da dolaze još teža vremena u pogledu poslovanja i saniranja ekonomskih šteta, te da treba sačuvati ekonomiju i svako radno mjesto.

"Mislim da je svima jasno koliko su ogromne posljedice epidemije virusa korona i zato je veoma važno da održimo dijalog između različitih faktora u društvu, prije svega između Vlade Republike Srpske i cijele poslovne zajednice, sa kojima svi zajedno treba da budemo usmjereni da sačuvamo našu ekonomiju i svako radno mjesto", poručio je Dodik.