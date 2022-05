Niža stopa PDV-a ponovo u parlamentu BiH

​SARAJEVO, BANJALUKA - Delegati Doma naroda parlamenta BiH na predstojećoj sjednici 16. maja ponovo će razmatrati izmjene Zakona o PDV-u kojima se uvodi diferencirana stopa PDV-a, međutim s obzirom na raniji zaključak NS RS i uložene amandmane, izmjene će morati na usaglašavanje, što će sasvim sigurno iskomplikovati proceduru i odužiti njegovo konačno stupanje na snagu.

Osim toga, pred delegatima će se naći i izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH po skraćenom postupku. Kako Kolegijum nije postigao saglasnost, i ovaj zakon moraće u redovnu proceduru usvajanja.

"Na prošloj sjednici Doma naroda pao je samo hitni postupak. Ako postoji dobra volja, ni sada nije kasno, posebno kada se radi o akcizama. Jeste komplikovana izmjena Zakona o PDV-u i uvođenje tri stope, međutim ukidanje akciza na naftu i naftne derivate lako je sprovesti", rekla je Mira Pekić, poslanica PDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, dodajući da s obzirom na ozbiljnost situacije, incijative koje su u proceduri ne smiju se pretvoriti u predizborni trik i obećanje.

Inače, izmjene Zakona o PDV-u u prvom čitanju prošle su i Predstavnički i Dom naroda, a njima se predviđa uvođenje tri stope PDV-a i to pet, 17 i 22 odsto. Nakon što je taj zakon usvojen, uslijedio je i zaključak Narodne skupštine Republike Srpske, koja je predložila da se u proceduru upute izmjene na način da stope budu nula, 17 i 22 odsto, tako da će u drugom čitanju zakon biti usvojen s amandmanima, a s obzirom na to da neće biti usvojen u istom tekstu u prvom i drugom čitanju, neophodno je njegovo usaglašavanje.

"Po zaključku Narodne skupštine Republike Srpske predložila sam amandmane i vidjećemo kako će to sve proći u ponedjeljak. Nadam se da će biti usvojeni i onda zakon ide na usaglašavanje, a koliko će to trajati, u zemlji u kojoj se ništa ne zna, to niko ne može reći", rekla je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda parlamenta BiH.

Kod izmjena Zakona o akcizama situacija je drugačija. Delegati Doma naroda parlamenta BiH odbili su hitan postupak kada je riječ o ovom zakonu i on će ići u redovnu proceduru, tako da će se o njemu razgovarati na nekoj od predstojećih sjednica. Njime se u suštini ukida akciza na naftu i naftne derivati i cijene goriva na pumpama trebalo bi da budu niže između 35 i 40 feninga, zavisno od vrste goriva.

Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača "Klub potrošača" TK Tuzla, navodi da su imali skup na kojem su pozvali nadležne državne institucije da kažu šta je urađeno ili šta mogu uraditi po pitanju neprestanog rasta cijena.

Jedno od pitanja, kako napominje, odnosilo se i na diferenciranu stopu PDV-a, odnosno ukidanje PDV-a na nekoliko životnih namirnica i povećanje na luksuzne proizvode.

"Tu je čak bilo i rasprava u parlamentu, ali bez ikakvih argumenata, proračuna, bez ikakvog papira. S jednim takvim nestručnim pristupom to je sve odbijeno, baš kao i ukidanje akciza. Prestalo se o tome i pričati. Priča se o tome kako imamo dobar budžet. Istovremeno, sve je više siromašnih. Ovo je država bez socijalne osjetljivosti, država javašluka, nemara, lopovluka, bukvalno vlastodržaca koji građane drže kao taoce", kaže Bulićeva za "Nezavisne novine".

I Marin Bago, predsjednik Udruženja potrošača "Futura" iz Mostara, ističe da je ponižavajuće za građane slušati kako su ovo najbolje godine, dok i laik vidi da se, kako kaže, prekomjerno punjenje budžeta dešava na muci stanovnika.

"U ovoj krizi novac treba vratiti ljudima, a ne postoji nikakav efekat. Mi na terenu ne vidimo da ima reakcije ni poreskih reformi, apsolutno ništa", rekao je Bago za "Nezavisne novine".