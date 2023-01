Niže cijene goriva u rukama SNSD-a

SARAJEVO, BANJALUKA - Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebalo da razmatraju izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, i ukoliko ovaj izvještaj dobije zeleno svjetlo, ostaće još da ga usvoji Dom naroda pa da budu ukinute akcize na naftu i naftne derivate, odnosno da dođe do pojeftinjenja goriva u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko se procedura dovede do kraja, akcize na naftu i naftne derivate bile bi ukinute na šest mjeseci, sa mogućnošću da Savjet ministara BiH odlukom produži taj period.

"Usvajanjem izvještaja zakon se smatra usvojenim. Nemam neka posebna očekivanja jer u parlamentu BiH bilo šta očekivati je prilika da budete iznenađeni. Očekujem da će prevladati zdrav razum i da će zastupnici glasati za nešto što je vitalni nacionalni interes svih naroda i građana u BiH, a to je da gorivo bude jeftinije i do pola marke, a samim tim roba i usluge u koje ulazi cijena goriva", rekao je Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji je i izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda.

Ipak, ukoliko izvještaj bude usvojen, što je izvjesno s obzirom na to da ukidanje akciza ima podršku većine u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, veliko je pitanje da li će on proći u Domu naroda, gdje je i ranije od strane SNSD-a zaustavljeno ukidanje akciza i smanjenje cijena goriva.

"Mislim da je krajnje vrijeme da se sumorna priča o akcizama završi i da se ukinu na pola godine kako su to uradile sve zemlje u regionu još prije deset mjeseci. Mi ćemo glasati sigurno za, ali vidjećemo, na potezu će biti SNSD i može se vrlo lako desiti da zbog četiri delegata koja imaju ponovo sve zaustave. Ukidanje akciza na naftu i naftne derivate je dug prema narodu i privredi", rekao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U samom SNSD-u su nam rekli da sve zavisi od toga da li će njihov amandman biti prihvaćen koji su ranije podnosili.

"Glasanje SNSD-a će zavisiti od toga da li će amandman koji smo ranije imali biti prihvaćen ili neće. Vidjećemo na samoj sjednici", rekao je Miroslav Vujačić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Inače, s obzirom na da se glasa o izvještaju Zajedničke komisije koja je već usaglasila zakon, pitanje je da li je podnošenje amandmana uopšte moguće.

Podsjećanja radi, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u martu prošle godine usvojio je Prijedlog zakon o izmjenama Zakona o akcizama BiH sa jednim amandmanom. Nakon toga, Dom naroda u avgustu usvojio je izmjene Zakona o akcizama i još jedan amandman koji je podnio SNSD, a koji je za razliku od onoga što je usvojio Predstavnički dom da akcize budu ukinute na šest mjeseci, podrazumijevao da akcize budu ukinute na 30 dana. S obzirom na to da su u dva doma usvojena dva različita teksta zakona, neophodno je bilo formirati Zajedničku komisiju sastavljenu od poslanika i delegata oba doma. Ta komisija usaglasila je tekst izmjena Zakona o akcizama na način da nije prihvaćen amandman SNSD-a, a procedura podrazumijeva da sada oba doma prihvate to što je Zajednička komisija usaglasila kako bi zakon stupio na snagu.

Gorivo poskupjelo za 10 feninga

Radost vozača u Srpskoj kratko je trajala, jer su cijene goriva ponovo skočile, te je u prethodnih nekoliko dana došlo do poskupljenja od deset feninga po litru.

Potvrdio je to za "Nezavisne novine" Jovica Vučković, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, i dodao da do kraja sedmice ne bi trebalo da dođe do dodatnih poskupljenja.

"Kada je riječ o snabdijevanju, zasad nema nikakvih problema u tom pogledu", rekao je Vučković.

Kako ističe, stanje na tržištu se razlikuje od regije do regije, te su trenutne cijene dizela od 2,79 KM do 2,97 KM, a benzina od 2,39 KM do 2,59 KM.

