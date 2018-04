Notare u FBiH pozvali da lobiraju kod sudija Ustavnog suda BiH

SARAJEVO – Notarska komora Federacije BiH nedavno je uputila dopis svim svojim članovima da se što prije uključe u aktivno lobiranje kod sudija Ustavnog suda BiH kako bi uticali na donošenje odluke, potvrđeno je "Nezavisnim".

Takođe, kako "Nezavisne" saznaju zbog ovog dopisa Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo pokrenulo i istragu.

Iako im nije pošlo za rukom s obzirom da je Ustavni sud BiH, apelaciju Notarske komore FBiH i više od sto notara odbio kao neosnovanu, stručnjaci smatraju da je to nedopustivo, da se zvaničnim memorandumom od svih članova traži da se lobira i to ni manje ni više nego kod sudija Ustavnog suda BiH.

"Pojedinačno lobiranje sudija nije u skladu sa etičkim kodeksom. Notarska komora u tom slučaju je bila stranka u postupku pred Ustavnim sudom BiH i nije logično da se lobira izvan pravne argumentacije", kaže jedan od pravnika koji iz razumljivih razloga nije želio da se zamjeri kolegama.

U svom dopisu Notarska komora FBiH, odnosno predsjednik komore Adem Jakupović i predsjednik Upravnog odbora komore Zdenko Puljić, svoje članove obavijestili su o toku cijelog postupka naglašavajući da se oni trebaju aktivno uključiti u lobiranje "kako bi se donijela odluka koja je značajna za postanak notarijata u Federaciji BiH".

"Podsjećamo, sutkinje i suci Ustavnog suda BiH su predsjednik Mirsad Ćeman, potpredsjednici Mato Tadić, Zlatko M. Knežević i Margarita-Caca Nikolovska, te sudije Tudor Pantiru, Valerija Galić, Miodrag Simović, Seada Palavrić i Givovani Grasso", navedeno je u dopisu, a upravo pojedinačno nabrajanje sudija najspornije je pojedinim pravnicima u BiH koji smatraju da se na taj način ne može i ne smije vršiti pritisak na sudije pojedinačno.

U Notarskoj komori Federacije BiH kažu da je sve pogrešno protumačeno te da niko nije mislio na lobiranje u smislu davanja mita već jednostavno da ako neko može sa nekim razgovarati i pravno objasniti.

"To je predsjednik, on je malo otvoreniji čovjek i zamolio je sve kolege da ako neko može nešto nekome objasniti da to uradi. Predsjednik se u tom dopisu malo nespretno izrazio. Dopis tada kada je poslan nisam vidio. Da sam vidio rekao bi mu da malo ublaži. Ali tu nema nikakve zle namjere", rekao je Puljić.

Inače, Notarska komora FBiH podnijela je apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv presude Ustavnog suda FBiH koji je još krajem 2015. godine osporio pojedine odredbe Zakona o notarima. U suštini, tada su osporene odredbe koje govore da notarski ispit mogu polagati samo osobe koje su bile notarski pomoćnici ali i one koje su isključivo notarima davale ovlaštenja za sastavljanje određenenih ugovora. Mnogi su mišljenja da je tom odlukom Ustavni sud FBiH praktično ukinuo monopol nad nekim poslovima koje su radili notari i dao mogućnost da to rade i advokati. Notari su tada tvrdili da se u praksi ništa neće promjeniti jel se odluka odnosi isključivo na Zakon o notarima i da bi uvođenje i drugih pravnika u poslove koji zahtijevaju notarsku obradu, podrazumijevalo i izmjene još nekoliko zakona čije mjenjanje bi izazvalo pravni haos.

Ustavni sud BiH odbio je apelaciju Notarske komore FBiH, zbog nenadležnosti suda, ali uz izdvojeno mišljenje Valerije Galić kojoj se pridružila i Margarita Caca – Nikolovska i izdvojeno je i mišljenje sudije Miodraga Simovića. Ovo troje sudija u suštini smatralo je da Notarska komora FBiH dostavila relevantne navode i dokaze kojim su učinili vjerovatnim da se mogu smatrati "žrtvom".