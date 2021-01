Nova agencija za migrante preskupa i promašena investicija

SARAJEVO - Pored upravnih organizacija poput Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima, Ministarstvo bezbjednosti BiH ima sektore za imigraciju i za azil, a koji se sastoje od ukupno pet odsjeka, te bi nova agencija koja bi se bavila pitanjem migranata bila nepotreban, a veliki trošak, smatraju stručnjaci.

Tako se Sektor za imigraciju, koji, između ostalog, radi upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i sprovođenje politike u oblasti imigracije u BiH, sastoji od dva odsjeka, dok ih Sektor za azil ima tri.

Uprkos tome, Selmo Cikotić, ministar bezbjednosti BiH, zagovara inicijativu da se formira nova agencija koja bi se, kako je rekao, isključivo bavila brigom o ilegalnim migrantima, što je odmah u startu naišlo na oštra negodovanja članova Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost.

Ilija Tamindžija, član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, ocjenjuje da nove agencije na nivou BiH nisu potrebne, te postavlja pitanje kakvi su uopšte rezultati onih ljudi koji su trenutno zaposleni na ovim poslovima.

"I sami vidite kako su upravljali migrantskom krizom od početka. Dakle, nikako sad ne treba da se osniva nova agencija, koja bi bila novi trošak za državu. Ne vide se nikakvi rezultati, osim što eventualno imaju namjeru da nekog uhljebe", rekao je Tamindžija za "Nezavisne novine".

Nenad Stevandić, predsjednik Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, smatra da se svaka situacija iskorištava za pravljenje novih agencija, odnosno novo prenošenje nadležnosti.

"Neka takvu agenciju naprave na nivou Federacije, nas ne moraju ni pitati. Sve što su do sada uradili, BiH je bila manje funkcionalna, a imala je veće troškove. To je analiza dosadašnjih prenosa nadležnosti. Vjerujte, svaka ideja o nekoj novoj instituciji je ideja novih uhljeba. To je jedini motiv - takozvani uhljebi i pravljenje mjesta koje će imati neku političku ili partijsku podlogu, a država će biti sve siromašnija i sve lošije organizovana", rekao je Stevandić za "Nezavisne".

Sa ovim stavom se slaže i stručnjak za bezbjednost Radislav Jovičić, inače bivši ministar unutrašnjih poslova RS, koji ističe da imamo previše agencija koje se bave bezbjednosnim pitanjima u BiH.

"Te agencije nemaju dobru koordinaciju na rješavanju migrantske krize. BiH nije ozbiljno shvatila problem migrantske krize kada se on pojavio i sada osjećamo mnogo veće posljedice. Formiranje bilo kakvog novog tijela na trošak građana BiH je bespredmetno komentarisati. To je suluda ideja", ističe Jovičić.

Smatra da treba napraviti strateški plan, te djelovati u saradnji sa zemljama u okruženju i u EU, jer BiH ne može sama riješiti ovaj problem.

"Postojeći kapaciteti zadovoljavaju i više nego što nam treba da rješavamo migrantsku krizu. Što ne ojačaju Graničnu policiju, te Službu za poslove sa strancima, a ne da sad formiraju neku novu agenciju koja će samo uzimati pare iz budžeta", rekao je Jovičić za "Nezavisne".

Cikotić je plan o osnivanju nove agencije za migrante objelodanio u utorak, a nije propustio priliku ni da kaže da je nova inicijativa Ministarstva bezbjednosti da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na teritoriju cijele BiH.

Ta njegova izjava je zasmetala članovima Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, pa je tako članica te komisije Marina Pendeš istakla da nije saglasna da se na cijelom području BiH raspoređuju migranti. Govoreći o Cikotićevoj inicijativi o novoj agenciji, Pendeševa je navela da Ministarstvo bezbjednosti nije jedino koje treba da se bavi migracijama, već da tu postoji određen broj direkcija i agencija, kao i da formiranje nekih novih institucija ne dolazi u obzir.

Da ne dolazi u obzir nikakvo novo odjeljenje u sastavu Ministarstva bezbjednosti, poručila je Cikotiću i Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajućeg Komisije.

Član Komisije Bariša Čolak rekao je da formiranje nove institucije koja bi se bavila migrantima nije prihvatljivo i da ne smatra da će se to realizovati jer u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH već postoje sektori za migracije i azil. Iz Ministarstva bezbjednosti BiH rekli su da u Sektoru za imigraciju ima 16, dok Sektor za azil broji 21 zaposlenog.

Štefanek: Evropa gleda u BiH

Drahoslav Štefanek, specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Savjetu Evrope, poručio je da Evropa sada gleda u BiH te da će on nakon sagledavanja cjelokupne situacije predložiti svoja rješenja.

Nakon što je posjetio Unsko-sanski kanton - migrante, stanovništvo i predstavnike vlasti, susreo se sa Milošem Lučićem, ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te poručio da je u Lipi vidio teške uslove za život i da on ima prijedlog rješenja. Ali, kako je naglasio, to se još mora usaglasiti s obzirom na to da postoje negodovanja.