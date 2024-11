Nova crna lista: Amerikanci uveli sankcije Vladimiru Perišiću i firmi "Elpring"

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države danas su stavile na crnu listu Vladimira Perišića i firmu "Elpring" iz Laktaša, saopštila je Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva trezora (OFAC).

Iz ove kancelarije navode da su proširili listu sankcija s osobama i kompanijama koje podržavaju "korumpiranu pokroviteljsku mrežu u BiH koja pokušava izbjeći sankcije SAD-a".

Kako se navodi u njihovom obrazloženju, riječ je o osobama bliskim Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, odnosno njegovom sinu Igoru.

"Ova mreža je direktno povezana sa Igorom Dodikom, sinom Milorada Dodika. Dodik je godinama koristio svoj službeni položaj za gomilanje ličnog bogatstva preko kompanija povezanih sa njim i Igorom. Ova korupcija je doprinijela potkopavanju povjerenja javnosti u državne institucije BiH i vladavinu prava", navodi se u saopštenju OFAC-a, objavila je Ambasada SAD u BiH na svom zvaničnom Twitter nalogu.

Today’s OFAC designation of Vladimir Perisic and Elpring d.o.o. Laktasi exposes Igor Dodik’s blatant attempts to evade U.S. sanctions. The United States will use all tools at our disposal against those who provide major sources of revenue for Dodik’s patronage network and enable…