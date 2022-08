Nova navala Arapa u BiH

BANJALUKA - Diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) BiH izdala su prošle godine 18.427 viza stranim državljanima za ulazak na domaću teritoriju, a najviše odobrenja otišlo je u ruke građana Saudijske Arabije i to čak 13.694.

Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova BiH, evidentan je rastući trend broja izdatih viza od 2012. godine od strane DKP-a, sve do 2019. godine kada je uočen značajan rast broja izdatih viza u odnosu na godinu ranije. Odnosno, te godine izdata su rekordna 47.694 odobrenja za ulazak u BiH.

"Međutim, u 2020. godini dolazi do drastičnog pada broja izdatih viza zbog pandemije virusa korona, pa su nadležni u više navrata mijenjali zakonski osnov za ulazak u BiH. Ali, prošle godine zabilježen je novi rast izdatih viza, što je i rezultat popuštanja mjera prouzrokovan pandemijom", naveli su u Ministarstvu spoljnih poslova.

Analizirajući podatke o broju izdatih viza u DKP-ima u 2021. godini u odnosu na 2020, razvrstane po zemljama čijim državljanima je izdato najviše viza za ulazak u BiH, uočeno je povećanje broja izdatih viza za gotove sve državljane.

"Najveći broj viza u 2021. godini izdat je državljanima Saudijske Arabije i to 13.694, Jordana - 1.033, Filipina - 615, dok je građanima Indije izdata 391 viza. Izdate vize za državljane ovih zemalja predstavljaju 85 odsto od ukupnog broja svih izdatih", navode u ministarstvu i dodaju da su lani zaprimili 20.121 zahtjev za izdavanje viza, od čega je pozitivno riješeno 18.427.

Član Komisije za spoljne poslove Predstavničkog doma Parlamenta BiH Saša Magazinović rekao je da se na sjednicama nisu bavili pitanjem izdavanja viza stranim državljanima.

"Dobro je da što veći broj ljudi dolazi u BiH jer to generira i određeni iznos novca od njihovog boravka. Prava adresa za odgovor na pitanje ko i zašto dolazi je Ministarstvo spoljnih poslova, jer prilikom podnošenja zahtjeva za vizu potrebno je navesti i razlog posjete. Pretpostavljam da su te vize izdate za turističke posjete. Sigurno nije u pitanju 18.000 privrednika", kazao je "Glasu Srpske" Magazinović.

I Nenad Nešić, koji je član pomenute komisije, navodi da je na području sarajevsko-romanijske regije primjetan veliki broj državljana Saudijske Arabije.

"Ne znam šta je razlog tolikog dolaska ljudi na naše područje. Oni na neki način pokušavaju da nam nametnu i svoje običaje, jer vjerske obrede vrše gdje god stignu. Ne biraju mjesto ni vrijeme", kazao je "Glasu" Nešić.

Savjet ministara je prošle godine u maju odbio prijedlog Ministarstva spoljnih poslova BiH da se građanima Saudijske Arabije privremeno, dok traje turistička sezona, suspenduju vize za ulazak u BiH. Odluka je odbijena jer za nju nisu glasali ministri iz HDZ-a, a ministar pravde BiH

Josip Grubeša tada je naveo dva razloga zašto nije glasao za privremenu suspenziju viza za turiste iz Saudijske Arabije.

"Prvobitno je razlog vezan za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Drugi razlog je što mi ne znamo ko dolazi, kada dolazi, zašto dolazi, zbog čega im se ukidaju vize, koje su to osobe, da li su to osobe visokorizične, koji je broj, koje su agencije. Nikakvih mi podataka nemamo. Za nešto što nije razjašnjeno ne mogu glasati", poručio je tada Grubeša.

Granica

Izdavanje viza na granici je dozvoljeno Graničnoj policiji BiH kroz Zakon o strancima, ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti, humanitarni, te ozbiljni profesionalni ili lični razlozi. Granična policija može izdati vizu za kratkoročni boravak (viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu (viza A).

Tako je lani na granicama izdato sedam viza, a godinu ranije svega tri.