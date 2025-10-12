Nova pravila EU: Kolone i gužve na granicama nisu nestale (FOTO)

GRADIŠKA - Od kada su danas, 12. oktobra, stupila na snagu nova pravila Evropske unije, koja za putnike iz 59 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, podrazumijeva primjenu elektronskog sistema kontrole ulaska i izlaska, davanje biometrijskih podataka, otisak četiri prsta i fotografiju, gužve i kolone, ustaljene nedjeljom u Gradišci, uveliko su smanjene.

Međutim, kolone ovim nisu nestale, naročito u poslijepodnevnim satima.

Putnici

Goran Mlinarić, državljanin Hrvatske, putuje iz Uskoplja u Zagorsku Krapinu.

"Danas smo na prelazak granice čekali pola sata, a svaki put čekali smo po četiri sata. Smatramo da je manje vozila, vjerovatno zbog primjene novih pravila koja je odredila Evropska unija", kazao je za "Nezavisne novine" Mlinarić, koji putuje sa porodicom.

Edin Šabanović, takođe državljanin Hrvatske, putuje u Rijeku. Na naše pitanje, šta se na ovom, inače veoma frekventnom graničnom prelazu promijenilo, kazao je da se ništa bitnije nije promijenilo.

"Činjenica je da na granici, osim vozila iz evropskih zemalja, nema mnogo auta iz BiH ili Srbije. Međutim, povećan je broj vozila iz evropskih zemalja koji su prethodno koristili druge granice", zaključio je Šabanović.

Među vozilima koja, na ovom graničnom prelazu, ulaze u Hrvatsku, isključivo su registarske oznake evropskih zemalja. Samo poneki automobil je sa oznakama BiH i Srbije.

Zlatenka Rebović iz Beograda, državljanka Srbije, kaže za "Nezavisne novine" da nije upućena u nove okolnosti ulaska u Evropsku uniju, to jest Hrvatsku.

"Juče smo iz Beograda doputovali na svadbu u Banjaluku. Uopšte ne znamo da su na hrvatskoj granici uvedena nova pravila. To nam je prva informacija. Sada povratka nema, da smo ranije saznali za to, vjerovatno bismo išli na Raču. Imam još troje saputnika, što će, sasvim sigurno, usporiti proceduru", kaže Rebović.

Irfan Ćordić, državljanin Slovenije, putuje iz Sarajeva u Ljubljanu.

On, kaže, bar jednom mjesečno putuje na ovoj relaciji.

Na naše pitanje kako komentariše primjenu novih propisa na granici EU, dao nam je kratak odgovor.

"Ne znam. Ništa posebno ne primjećujem, čini mi se da nema neke razlike u čekanju. Bar se meni tako čini, možda nisam u pravu."

"Kolona i dugih čekanja, u poređenju sa prethodnim nedjeljama te danima vikenda i praznika, nema u Gradišci. Prošle nedjelje u isto vrijeme, prije podne, kolona je bila duga tri kilometra, a sada je 30 metara. Zaključak je jasan, Evropljani putuju, a BH vozači posmatraju", kazao je sagovornik "Nezavisnih novina", konobar u obližnjem kafiću.

Većina mještana Gradiške sa njim je saglasna. Ukoliko imaju potrebu da putuju u Srbiju, kažu, radije će preko Rače, "jer je jeftinije i jednostavnije".

U Evropu će, kako kažu, samo u krajnjoj potrebi.

Otisak prstiju

Podsjećamo, Denis Kukec, pomoćnik voditelja Službe za susjedne zemlje Uprave za granicu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, na posebnom medijskom brifingu koji je organizovala Delegacija EU u Sarajevu, prije nekoliko dana je rekao da će svih 77 međunarodnih graničnih prelaza u toj zemlji odmah u nedjelju početi s postepenim uvođenjem sistema i naglasio da će biti sprovedene posebne mjere da ne dođe do velikih gužvi.

Tokom uzimanja biometrijskih podataka na graničnom prelazu, koji podrazumijevaju otiske četiri prsta na digitalnom skeneru i biometrijsku fotografiju lica putnika, moguće je da postupak traje duže u zavisnosti od stepena lakoće uzimanja ovih podataka.

Planirano je da se u oktobru biometrijski podaci uzimaju minimalno dva sata po smjeni, što znači četiri sata dnevno, upravo da se izbjegnu gužve.

Aplikacija "Putovanje u Evropu"

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) razvila je mobilnu aplikaciju "Putovanje u Evropu" s ciljem podrške članicama EU u upotrebi EES i olakšavanja graničnih provjera za putnike, rečeno je iz Granične policije BiH, koja će podržavati primjenu ovog sistema.

Iz Granične službe ističu da ova aplikacija omogućava putnicima koji dolaze u EU da unaprijed registruju podatke o svojim putnim dokumentima, dostave biometrijske fotografije lica i odgovore na upitnik o uslovima ulaska.

Ove informacije, koje bi uobičajeno unosili granični službenici prilikom prelaska granice, putem aplikacije mogu biti poslate unaprijed, čime se proces ulaska i izlaska iz EU znatno ubrzava.

Iz Granične policije su naveli da aplikacija neće biti dostupna na svim graničnim prelazima, već samo na odabranim većim putničkim čvorištima, s ciljem smanjenja vremena obrade na granici.

Pravila sistema EES

Prema pravilima sistema EES, svim putnicima iz trećih zemalja će se prilikom prvog ulaska u 29 evropskih zemalja (25 članica EU, uz Švajcarsku, Norvešku, Lihtenštajn i Island) elektronski prikupljati biometrijski podaci (otisci četiri prsta i fotografija).

Biće evidentirani i datumi ulaska i izlaska, čime će biti zamijenjeno dosadašnje pečatiranje pasoša.

EU uvođenjem EES-a želi da ubrza granične kontrole, olakša rad graničnih službi i spriječi zloupotrebu viznog režima i prekoračenje boravka te korištenje lažnih identiteta.

Sistem će omogućiti kraće zadržavanje na granici, jer će putnici u budućnosti moći da koriste samouslužne terminale ili da unaprijed pošalju svoje podatke koji će se čuvati u evropskoj bazi i koristiti pri svakom narednom prelasku granice, što znači da će detaljan pregled biti potreban samo prilikom prvog ulaska.

Procjena je da će se putnici iz trećih zemalja, bez obzira na to da li u Šengen zonu putuju sa vizom ili bez, zadržavati na granici duže, do pet minuta.

Kipar i Irska zasad neće koristiti novi sistem, te će i dalje ručno pečatirati putne isprave, dok Velika Britanija nije dio Šengenske zone.

Iako je primjena počela od juče, sistem će se uvoditi postepeno, a očekuje se da u potpunosti bude operativan do 10. aprila naredne godine.

U prvim mjesecima mogući su zastoji na granicama zbog prilagođavanja, ali se dugoročno očekuje brži i jednostavniji prelazak.

Zemlje koje primjenjuju ovaj sistem mogu da uvode različite elemente u fazama, uključujući i prikupljanje biometrijskih podataka.

Moguće je da se rad EES-a potpuno ili djelimično obustavi na određenim graničnim prelazima u izuzetnim okolnostima, kao na primjer kada bi intenzitet saobraćaja uzrokovao duga čekanja.

EES će obezbijediti najviše standarde zaštite podataka i privatnosti. Evidencija o ulascima i izlascima će se čuvati tri godine od datuma kreiranja, dok će se pojedinačne datoteke, koje sadrže lične podatke, čuvati tri godine i jedan dan od datuma posljednjeg izlaska.

