Novac od MMF-a tek 2020?

BANJALUKA, SARAJEVO - Produženi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) neće biti nastavljen možda i cijelu narednu godinu, a izvjesno je da bi naredna tranša, ako u međuvremenu ne dođe do potpunog prekida, mogla biti isplaćena tek na proljeće 2020. godine, saznaju "Nezavisne".

S obzirom na to da te godine ističe aranžman, izvjesno je i da do naredne tranše neće ni doći, čime bi dodatno bio urušen već urušeni ugled BiH.

Takođe, kako kaže naš izvor, aranžman ističe na ljeto 2020. i ukoliko dođe do velikog kašnjenja, može doći do raskida i eventualnog početka pregovora o novom aranžmanu nakon toga. Kako nam je objasnio naš izvor, postoje dva razloga zbog kojih može doći do potpunog prekida aranžmana.

Prvi razlog je, kako nam je rečeno, činjenica da je od zadnjeg kvartala 2016. godine došlo do značajnog rasta u Evropi, što je "poguralo" i bh. privredu tokom prošle i ove godine, a to je smanjilo zavisnost bh. vlasti za novcem MMF-a. Rečeno nam je da su se u budžetima pojavili neplanirani viškovi koje su vlasti odlučile da usmjere u investicije i povećanje izdataka. Osim toga, kako nam je rečeno, RS je uspjela prodati skoro 170 miliona evra vrijednosti obveznica bh. bankama, čime je dodatno smanjena potreba za međunarodnom finansijskom misijom.

Drugi razlog je u činjenici da niko ne zna na koji način će biti razriješena kriza u FBiH, s obzirom na to da nije izvjesno kako će tamo biti formirana vlast nakon izbora, jer nisu implementirane izmjene Izbornog zakona BiH.

Podsjećanja radi, Ustavni sud BiH osporio je odredbe Izbornog zakona BiH o tome da se iz svakog kantona dobija jedno mjesto za delegate u Domu naroda Parlamenta FBiH. S obzirom na to da u FBiH nije postignut dogovor o novom modelu na koji način će biti birani delegati, neće biti moguće izabrati Vladu FBiH, a u pitanje se dovodi i finansiranje FBiH, što će biti ključan problem za eventualni produžetak aranžmana.

Osim ovog problema, pojavljuje se i mogući problem isplate spoljnog duga, jer nije jasno da li će biti ministra finansija FBiH da odobri isplatu. Kako će ovaj problem biti riješen, ostaje da se vidi.

Srećko Latal, politički analitičar iz Sarajeva, kaže da je već dugo upozoravao na ovaj problem koji može, kako tvrdi, imati ozbiljne posljedice i po BiH, kao i po njenu finansijsku održivost u narednom periodu.

"Problem je zapravo lako rješiv, kada bi postojala politička volja. Ali s obzirom na to da se u BiH sve zakomplikuje više nego što bi to bilo normalno, suočavamo se sad sa situacijom da nakon izbora nećemo moći formirati novu vlast na nivou FBiH i države", rekao je Latal.

On kaže da u takvoj situaciji neće moći da bude usvojen budžet, a najkasnije u aprilu naredne godine pojaviće se problem funkcionisanja federalnog i državnog budžeta.

Predstavnici međunarodne zajednice očekuju da će nakon dobijanja izbornog rezultata politički predstavnici koji budu osvojili vlast paralelno s koalicionim razgovorima voditi i razgovore o rješavanju ovog problema.