Novac za migrante posvađao premijere

BIHAĆ - Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić izrazio je čuđenje zahtjevom premijera Federacije BiH Fadila Novalića da se četiri miliona maraka koje je federalna vlada doznačila ovome kantonu hitno uplati na račun grada Bihaća.

Ovakav zahtjev Novalić je obrazložio time da ovaj novac posluži kako bi se ublažilo teško stanje u kojem borave migranti u privremenom kampu Vučjak, dok se ovaj problem ne riješi s državnog nivoa.

Inače, Vlada FBiH je prije dva mjeseca odlučila da sredstva u pomenutom iznosu dodijeli Unsko-sanskom kantonu te tako pomogne u aktuelnoj migrantskoj krizi. Ružnić tvrdi kako bi ispunjavanje Novalićeve instrukcije bilo protivzakonito jer se radi o namjenskim sredstvima za finansiranje bolje zdravstvene zaštite i povoljnijeg sigurnosnog okruženja.

"Ova sredstva se namjenski usmjeravaju na osnovu odluka Vlade USK i mi smo 2,5 miliona maraka izdvojili za poboljšanje situacije u zdravstvu kada su u pitanju migranti, a preostali dio ide za policiju, koja trpi najteži dio migrantske krize. Vjerujem da premijer Novalić nema namjeru da nas natjera na nezakonito trošenje ovih sredstava jer bi to za posljedicu imalo nečiju krivičnu odgovornost", naveo je Ružnić.

On dodaje kako ga ipak raduje Novalićeva najava da će se država uključiti u rješavanje migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu, ali i ukazuje kako Novalić nikad nije došao da se upozna s posljedicama ove krize i šteti koju od nje trpe Unsko-sanski kanton i njegovi građani. Inače, nezadovoljstvo načinom na koji su planirana ova sredstva izrazio je i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, istakavši kako je grad Bihać zakinut njihovom preraspodjelom. On je ukazao i na to da se tim novcem planira obnova policijske stanice u Bužimu, iako ovaj grad, za razliku od Bihaća, gotovo da nema problema s migrantima.