Novaković-Bursać: Uplitanjem u unutrašnje Stvari u BiH stranci ruše Dejton

SARAJEVO - Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać ocijenila je da se neki predstavnici američke administracije poput Gabrijela Eskobara neskriveno upliću u unutrašnja pitanja u BiH i otvoreno priznaju da rade sa opozicijom, te da se postavlja pitanje da li na taj način rade na rušenju Dejtona.

"Iz obraćanja Gabrijela Eskobara u Kongresu SAD može se zaključiti da određeni predstavnici njihove administracije koji djeluju u regionu, a u koje i on spada, nastavljaju da se ponašaju pristrasno, da zauzimaju političke pozicije, da i dalje ne skrivajući daju podršku opoziciji čime se direktno upliću u unutrašnje političke procese u BiH što je nezamislivo doživjeti u nekoj suverenoj zemlji i među političkim predstavnicima koji imaju sopstvene stavove i promišljanja", rekla je Bursaćeva Srni.

Ona je dodala da je jasno da tako velika zemlja ima svoje interese u ovom regionu, ali da do sada naša javnost nije imala priliku od opozicije čuti koje to zajedničke interese zastupaju sa SAD pa da su "zaslužili" javnu, višestruko ponovljenu potvrdu o tome da ih administracija te zemlje podržava.

"Posebno interesantan je odgovor na pitanja `šta je pošlo po zlu` i `zašto nismo otišli dalje od Dejtona` - korupcija. Jasno je da se treba boriti protiv korupcije, ali na način i kroz institucije koje su za to zadužene, a ne putem proizvoljnog targetiranja ljudi iz redova stranih službenika ili diplomata koji ne kriju da imaju svoj plan za ovu zemlju i da im u realizaciji tog plana neki političari smetaju", istakla je Bursaćeva.

Ona kaže da je svima u Republici Srpskoj kristalno jasno šta, u stvari, znači otići "dalje od Dejtona" - da je to pravac unitarizacije i centralizacije na štetu Republike Srpske, a samim tim je jasno u čemu im to Milorad Dodik "pravi štetu", u čemu ga to uz pomoć opozicije treba zaustavljati i zašto se na takva pitanja daju odgovori izvan konteksta.

"S obzirom na to da je u drugim dijelovima obraćanja Eskobar iznio realnije i objektivnije stavove vezano za regionalnu saradnju i ukupnu budućnost regije, nadama se da će u narednom periodu administracija SAD prihvatiti činjenicu da u ovoj zemlji nije problem bilo koji pojedinac, nego praksa koja je suprotna vladavini prava i osnovnim principima na kojima zemlja treba da funkcioniše", zaključila je Bursaćeva.

Američki specijalni izaslanik za Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da se SAD "bore da stanje u BiH bude bolje i da se Srbi vrate u institucije", a da, dok se to ne desi, "rade sa opozicijom i na tome da onemoguće" srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.