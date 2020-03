Novalić: Imamo potencijala da izađemo iz ove krize

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je večeras da će zdravstvene ustanove imati finansijsku i svaku drugu pomoć u borbi protiv virusa korona, ali da su već otpočele i privredne mjere, poput moratorijuma na plaćanje kredita u naredna tri mjeseca za fizička i pravna lica koje su uvele banke.

"Garantujemo građanima da imamo potencijala da izađemo iz ove krize", rekao je Novalić za FTV.

Prema njegovim riječima, u toku je i formiranje dva fonda, od kojih je jedan sa 500 miliona KM za stabilizovanje situacije u društvu.

"To je sigurnost za PIO, kamate i podršku svim biroima koji bi se mogli suočiti da moraju podržati sve ljude koji eventualno ostanu bez posla. Tu će nam pomoći MMF, Svjetska banka, a najavio se i EBRD", precizirao je Novalić i dodao da se FBiH može zadužiti bez problema jer ima dobar status kod međunarodnih partnera.

On je naveo da je drugi fond garantni, koji može osigurati oko 400 miliona KM uz Razvojnu banku FBiH.

"Plus tu su i banke sa 100-200 miliona, a to je već milijarda KM. I to sve u skladu sa tržištem. Sredstva će biti dostupna onim kompanijama koje ne otpuštaju radnike", naglasio je Novalić.

Federalni premijer poručio je stanovništvu da ovaj entitet ima dovoljno resursa da prebrodi krizu i da postoje značajne robne rezerve.