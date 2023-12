Novalić: Nemam kreditne kartice, uradio sam isto što i Tramp

SARAJEVO - Bivši federalni premijer Fadil Novalić govorio je o životu pod američkim sankcijama naglasivši da "ne osjeća neke poteškoće", ali da se to može promijeniti. Otkrio je da ne koristi kreditne kartice pa samim time nema problem kod plaćanja.

Novalić je odbacio navode iz State Departmenta da je zloupotrijebio funkciju federalnog premijera jer da je to uradio, kako je kazao, “neko bi to procesuirao”. Aktuelni poslanik SDA u Parlamentu Bosne i Hercegovine dodao je za N1 da je uradio slično kao bivši predsjednik SAD-a Donald Tramp koji je “slao pismo na adresu 130 miliona penzionera”.

Našli ste se na američkoj “crnoj listi” jer ste u svojstvu premijera FBiH “zloupotrijebili podatke o penzionerima u korist vlastite političke stranke, a protivno zakonima BiH”. Vi ste od Zavoda za penziono i mirovinsko osiguranje 2018. godine tražili lične podatke za više od 400.000 penzionera, koje ste koristili za slanje pisama penzionerima?

Ranije je bila jedna aktivnost da se pomogne penzionerima za struju. Mi to radimo redovno i odatle imamo te podatke.

Da li je to zloupotreba?

Da je zloupotreba neko bi to procesuirao. Pazite, i Donald Tramp je slao pismo na adresu 130 miliona penzionera. Slično je radio i Boris Džonson.

Kako vi to znate?

Ja sam to u State Departmentu pribavio. Taj Ured kad vas stavi na “crnu listu” kaže da imate tri mjeseca da dokažete da to nije tačno. Poslao sam im sve podatke poput ovih da su i Taump i Džonson slali pismo. Nisam pominjao Vučića koji je slao 100 maraka u pismu.

Koliko vam američke sankcije otežavaju život?

Nije nešto sa čim se čovjek ponosi. Imam normalan račun u banci i ne osjećam neke poteškoće, ali može biti da iskrsnu.

Obično kažu da zbog sankcija ne mogu više koristiti kreditne kartice?

Ja nemam kartice, ne koristim ih.

Plašite li se strožijih sankcija?

Vidim da je u današnjem svijetu sve moguće. Optuže vas za nešto i to je to. Oni sada vežu svašta uz SDA…

Zašto je SDA na meti?

To je pitanje za Amerikance. SDA je nesrazmjerno kažnjena. I onda se pitate gdje je logika, SNSD i HDZ ne samo da nisu kažnjene, nego su nagrađene.

Ali Čavara iz HDZ-a se također našao na “crnoj listi” SAD-a?

Čavara sa “crne liste” bez problema vodi Parlament.

Kritikovali ste odluku Vlade FBiH u vezi sa poskupljenjem struje za privredu za 20 posto? Zašto nema dovoljno uglja?

Uglja i prije pet godina, ali i sad, ima 5 miliona tona iz naših rudnika. To je konstanta. Iz tih 5 miliona nije dovoljno da izvozite 30 posto struje nego morate kupovati iz privatnog sektora. Oni su to proglasili koruptivnim i onda su shvatili da to trebaju raditi. I nastao je negativni rezultat, tekući, koji nije kumulativan.

Jesu li moguće redukcije električne energije?

Ne bi smjelo. Nismo imali redukcije od rata. To se nikako ne smije dogoditi.

Lančana poskupljenja?

Prirodno je da ukoliko poraste cijena struje za privredu da porastu i računi za vodu.

