Novalić: Povećana zaposlenost u svakom kantonu

SARAJEVO - Premijer Federacije BiH (FBiH) Fadil Novalić izjavio je da je u svakom kantonu u FBiH povećana zaposlenost, što je posljedica reformi.

"Svaki kanton je povećao zaposlenost - ukupno 38.000 u našem mandatu. Procentualno, najveća je zaposlenost bila u Tuzlanskom kantonu, uz činjenicu da je to sveukupna zaposlenost u kojoj je malo zastupljen javni sektor. To je otprilike 1.100 ljudi, i to u zdravstvu", rekao je Novalić novinarima nakon sastanka sa zvaničnicima kantonalnih vlada.

On je naveo da je na sastanku razgovarano i o efektima novih rješenja iz Nacrta zakona o doprinosima i porezu na dohodak za kantonalne budžete, izgradnji puteva i reformi javne uprave.

"Počeli smo od Reformske agende i konstatovali smo da je zadatak kantona 17 tačaka od ukupno 61", istakao je Novalić i dodao da su tokom sastanka posebnu pažnju obratili na efekte zakona iz Reformske agende, od kojih su svi pozitivno djelovali na kantone.

Ministar finansija FBiH Jelka Milićević poručila je da fiskalna politika mora biti održiva i usklađivana sa nižim nivoima vlasti.

"Svi naši zakoni vodili su ka materijalnom jačanju kantona, a sada smo u fazi izrade radnog prijedloga zakona o porezima i zakona o porezu na dohodak", kaže Milićevićeva.

Kantonalni zvaničnici saglasili su se da treba češće održavati slične sastanke, koji omogućavaju detaljan uvid u efekte aktivnosti koje se sprovode u FBiH.