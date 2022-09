Novalić: Struja u Federaciji BiH ove godine neće poskupjeti

SARAJEVO – Federacija BiH ima svoju proizvodnju struje koja ove godine neće poskupjeti, rekao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić, gostujući u emisiji “Sedam plus” Televizije Hayat,

On je govorio o mjerama Vlade FBiH na smanjenju uticaja inflacije, trenutno najvećeg ekonomskog izazova svuda u svijetu.

„U jednom normalnom društvu država ima samo dva mehanizma. Jedan je fiskalni, a drugi je monetarni. Mi nemamo monetarnu samostalnost, tako da smo se orijentirali na fiskalne mjere. Prvi u regiji smo ograničavali cijene i to putem marži. Kad je u pitanju gorivo, veleprodajna marža je spuštena na 25 feninga sa 56, što je značajno. Ograničeno je i 17 vrsta prehrambenih proizvoda, ukupno 535 proizvoda, gdje smo rekli da marža između nabavne i maloprodajne cijene ne može biti veća od 8 posto. To je značajno utjecalo, znatno više nego što ljudi percipiraju, na regulaciju cijene. S druge strane, prvi smo kao Vlada predložili Vijeću ministara BiH da se zabrani izvoz ogrijeva. Potrebno je riješiti pitanje grijanja za zimu. Zatim da se i suspendiraju akcize. To je bio prvo naš prijedlog, mada nekako teško ide kroz Vijeće ministara. Mi smo kao prijemnik prihoda od akciza rekli da možemo odustati od toga da bi se pomoglo građanima“, izjavio je premijer.

Novalić je, govoreći o obimnom programu koji Vlada FBiH provodi kao fiskalnu podršku za socijalno osjetljive kategorije stanovništva, podsjetio da su svi penzioneri, 435.000 njih, dobili po 100 KM, kao i 102.000 korisnika boračkih naknada, te 51.000 civilnih invalida. Zatim, 17.000 porodica ovih dana dobiva paket pomoći u prehrambenim proizvodima, a jučer je Vladina uderba proširena i na 270.000 ljudi koji su na birou i također će dobiti po 100 KM.

„Ne treba zaboraviti da smo i 80.000 do 100.000 porodica u stanju socijalne potrebe uveli u pravo da imaju još po 100 KM subvencije na račune za struju. Kad se to sabere, milion ljudi od dva miliona, koliko nas ima u FBiH, dobili su potporu, i to oni koji je trebaju“, rekao je federalni premijer.

O rezervama osnovnih životnih namirnica, Novalić je istakao da ih Federacija posjeduje i u tom sektoru se prilagođava evropskim zahtjevima.

„Evropski zahtjev je da sve osjetljive robe treba da imate u kvartalnom, godišnjem iznosu potrošnje. Imamo žitarica dovoljno da dva i po do tri mjeseca možemo kompletno stanovništvo hraniti i tu smo na evropskom prosjeku. Za drugo imamo određene ograničavajuće okolnosti. Goriva bismo trebali imati oko 250 miliona litara rezerve, međutim nemamo naftnih terminala koji bi bili spremni primiti gorivo, osim onog u Živinicama koji smo napunili. Sad saniramo terminale u Blažuju, Čelebićima i Bihaću. Naučili smo lekciju iz ove krize i činimo sve da zaštitimo građane od pošasti skupoće i nestanka goriva. Kriza nam je plastično pokazala šta trebamo raditi“, kazao je Novalić.

Potcrtao je da Federacija ima svoju proizvodnju struje koja ove godine neće poskupjeti. Također je podsjetio kako nema bojazni od nestašica mlijeka, čija proizvodnja se finansira iz federalnog budžeta te da naredni koraci moraju biti usmjereni na istu takvu podršku prozivodnji žitarica, uljarica i mesa.