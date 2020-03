Novalić: Svima treba smanjiti plate, počevši od mene

SARAJEVO - Premijer Federacije BiH Fadil Novalić odgovorio je predsjedniku Sindikata državnih službenika Samiru Kurtoviću u vezi s mjerom smanjenja plata u javnom sektoru.

"Naravno da smatram da svima treba smanjiti plate. Ako treba početi od najviših zvaničnika, nemam problem s tim. Neke odluke treba donijeti Parlament, neke Vlada. Plate treba smanjiti - počevši od mene. Ako obična porodica može živjeti s prosječnom platom, zašto ne bismo mi mogli podnijeti radikalne rezove. Takođe, mislim da treba početi i od gospodina Kurtovića koji kao predsjednik sindikata ima platu u visini plate ministra. Njegova osnovna plata je 2.858 KM + minuli rad + topli obrok, prijevoz, itd. Dakle, Kurtović treba da bude među prvima kojima treba smanjiti plate", ističe Novalić.

Premijer dodaje da ako gospodin Kurtović misli da javni sektor može proći bez smanjenja plata, on je u dubokim, ali i opasnim iluzijama.

"Ako on misli da će, i kada prestanu raditi privatne firme, Federacija i dalje imati skoro 5 milijardi KM budžeta, on pokazuje elementarno neznanje koje je pomiješano s populizmom vrlo opasno. Pare u budžet ne padaju s Marsa, već ih uplaćuje privatni sektor, realni sektor kroz poreze. Ako stane privatni sektor, stat će i uplata poreza. A bez poreza nema novca ni u budžetu. I u tom slučaju nećemo više govoriti o smanjenju plata, već o tome da neće biti nikakvih plata u javnom sektoru, bez privatnog sektora. Zato javni sektor mora odmah priskočiti u pomoć privatnom sektoru, radnicima. Moramo jednu stvar dobro razumjeti. Ko god bude imao ikakav posao u idućem periodu, treba da na neki način pomogne sve one koji će, ne svojom voljom, ostati bez posla. Moramo na sve načine pomoći proizvodnim firmama i njihovim radnicima, jer bez njih nema ni budžeta, ni javnog sektora ni države", zaključio je u svojoj reakciji premijer Fadil Novalić.