Novalić odgovorio Dodiku: Svako oružje jeste za ne daj Bože

SARAJEVO - Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić komentarisao je jučerašnju izjavu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o namjenskoj industriji gdje je rekao da navodno postoje informacije o ilegalnom planu prozivodnje oružja i municije u fabrikama u FBiH.

"Ja sam premijer Federacije i koliko vidim, Dodik govori da mi radimo sve ono što on radi. Mi to zaista ne radimo. Nama je namjenska industrija, tačno je Izetbegović rekao za ne daj Bože, i svako oružje jeste za ne daj Bože, ali za mene je namjenska industrija ekonomski događaj koji brzo raste kao što je i turizam i ja nisam dao nijednu izjavu više nego što sam dao za turizam. Znači, namjenska industrija raste izuzetno brzo, profiti rastu izuzetno, to je tržište gdje smo prepoznatljivi. Imamo brend - izgradili smo ga 50 godina prije - i nema razloga da napuštamo taj dio. Dakle, namjenska industrija je naša privredna grana koja poput turizma raste brzo", istakao je Novalić.

Podsjetimo, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jučer je u Mostaru kazao da "postoji ilegalni plan prozivodnje oružja i municije u fabrikama namjenske industrije u Federaciji BiH" te je zatražio provjeru ovih informacija. Više o tome čitajte ovdje.