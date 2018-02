Novalić razgovarao s radnicima: Pravosuđe da ubrza rad na slučaju "Krivaja"

ZAVIDOVIĆI - Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić sastao se jutros sa radnicima Krivaje koji traže rješenje svojih problema, prije svega da se radnicima Krivaje vrati imovina te da se oni vrate na posao u ovom preduzeću.

Radnici okupljeni ispred druge kapije ovog preduzeća postavljali su i brojna pitanja premijeru FBiH, a nakon razgovora, radnici su blokirali nekoliko ulica u Zavidovićima u trajanju od dva sata.

"Ovo je zaista najteža situacija u BiH sa jednim preduzećem. Imali smo tuzlanski blok, 'Agrokomerc', ostala je 'Krivaja'. Dvadeset puta smo se sastajali sa predstavnicima 'Krivaje', advokatima, ortačkom grupom, ali ovo je najteži problem, jer je pravni. Da nije tako, mi bismo ga riješili. Ovo je pritisak na pravosuđe da se proces ubrza, ne želi niko da utječe na rad pravosuđa, nego samo da ono ubrza svoj rad. Nismo se libili da dođemo i izravno kažemo ljudima da stojimo na njihovoj strani i na strani pravde, ali da je mi ne određujemo nego pravosudni organi. Kad dođe do nas, ako bi došlo da se imovina vrati kao posljedica svih radnji koje nisu uredu, onda Vlada stupa da fabriku restruktuira, da ljude koji mogu raditi vrati da rade, a one koji ne mogu da socijaliziramo, penzionišemo", rekao je Novalić.

Naglasio je kako su pokrenuti krivični postupci kako bi se ustanovilo ko je kriv za stanje u "Krivaji".

"Analizirali slučaj i vidjeli da su na određen način načinjene greške u ovom procesu, da je Vlada dala novac za uvezivanje staža i imamo zanimljivu situaciju. Vlada je dala novac, radnici nemaju posao i imovina više ne pripada državi. Nešto tu postoji što nije normalno. Otvorili smo proces, krivični postupak protiv NN lica, ko je pogriješio neka se nađe i odgovara, a mi kao Federacija imamo FUP koji se bavi tim procesima i pozvali smo direktora FUP-ai koji također otvara postupak. Mislim da je ovaj skup pokazao da ljudi shvataju gdje je problem i žele da pravosuđe odradi stvar unutar zakona i unutar brzog roka, jer su oni bez ikakve materijalne budućnosti", izjavio je Novalić.

Hašim Mujanović, načelnik opštine Zavidovići, rekao je kako su ovaj proces pokrenuli gladni stomaci radnika, a ne politika.

"Mi smo godinama ispaštali radi odnosa koji je Vlada FBiH pokazivala ne provodeći postupke do kraja. Ovo nije 5 do 12 nego 12 i 5, s obzirom da je više nego jasno da se radilo o kriminalnoj namjeri da se na lak, brz način dođe do milionske vrijednosti ove imovine. Nema politike u ovim potezima, jer ovdje se vidjelo kroz razgovore sa bivšim zaposlenicima, obzirom da ovaj gigant ne radi, da ovdje ne govori politika nego gladni stomaci. Općina Zavidovići ima oko 8.000 nezaposlenih, a imamo ovakvog giganta koji je zbog raznih manipulacija došao u ovu situaciju", rekao je Mujanović.

Besim Hasić, predstavnik radnika "Krivaje", rekao je kako radnici samo žele povratak na posao kako bi zaradili svoj novac.

"Radnici će ustrajati, ne daju svoju imovinu i žele povratak na radna mjesta. Ključni je zahtjev da se radnici vrate na radna mjesta, a ova blokada je zadnje upozorenje. Ovo nije pritisak na tužilaštvo da moraju postupiti kako mi želimo nego po zakonu. Dat ćemo razuman rok od 5 do 7 dana, ako tužilaštvo, FUP i SIPA ništa ne poduzmu, mi ćemo blokirati M-17, pa neka rade šta hoće s nama. Na biro su otišla 702 radnika", rekao je Hasić.

Radnici su nakon sastanka sa premijerom blokirali saobraćajnice u Zavidovićima u trajanju od oko dva sata, nakon čega je završena blokada, ali su poručili da ukoliko ne dođe do brzog rješenja problema biće primorani blokirati i magistralni put M-17.