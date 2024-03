Novalić tužioce nazvao mafijašima i zaprijetio im (VIDEO)

SARAJEVO - Fadil Novalić, bivši premijer Vlade Federacije BiH, koji bi već danas trebao otići na izdržavanje zatvorske kazne u Vojkoviće, sinoć je na svom Facebook profilu objavio snimak govora u kojem navodi da je "projekat protiv njega detaljno isplaniran, obilato finansiran i hirurški precizno izvršen".

Presuđeni Novalić, koji ne može da se pomiri s odlaskom u zatvor, ponovo je direktno napao Amerikance da stoje iza njegovog procesa.

Novalić je istakao da je smijenjen po direktivi SAD, da je "prije tri-četiri godine tamo u Americi je donesena odluka da se ide protiv SDA".

Međutim, na samom kraju videoobraćanja, Novalić iznosi teške optužbe na račun državnih tužilaca i između ostalog, upućuje im ozbiljnu prijetnju.

"Isti ovi tužioci, ima ih četiri, to je dio mafije kriminalne u pravosuđu. Oni su vidjeli priliku u respiratorima da naprave skandal. Ja sam također mogao, emotivno to, mnogo teže doživjeti. Međutim, ja sam to ovako sabrao: Ako oni mene emotivno oštete, ja neću moći ništa učiniti da se ti ljudi kazne ili udalje. Također, jedan ajet kaže da je dobro oprostiti, ali možete i vratiti. Ja sam se odlučio da vratim", rekao je Novalić.

