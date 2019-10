Nove uvrede u parlamentu RS: Stanić nazvao Vidovićevu glupačom

BANJALUKA - Šef Kluba poslanika SDS Miladin Stanić ponovo je danas u Narodnoj skupštini RS nazvao ministarku finansija Republike Srpske Zoru Vidović glupačom.

"Ja sam to namjerno ranije rekao da mi ona dokaže to što tvrdi. Sve dok to ne dokaže ona je za mene glupača", istakao je Stanić tokom sjednice NSRS.

Na njegovu izjavu reagovala je poslanica PDP Gordana Vidović koja je kazala da je neophodno stati u kraj takvim izjavama u parlamentu Srpske.

"I ranije sam upozoravala da se mora prestati sa vrijeđanjem. Moramo ići u izmjene Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se ovome stalo u kraj. Mislim da bi to trebao biti zadatak predsjednika Odbora jednakih mogućnosti. Ako mi u parlamentu Srpske dozvoljavamo sebi da vrijeđamo jedni druge onda šta to govori o nama i NSRS", istakla je Vidovićeva, prenosi Srpskainfo.

Podsjećamo, Stanić je na jednoj od prethodnih sjednica NSRS ušao u verbalni okršaj sa ministarkom Vidović, koju je tom prilikom nazvao glupačom.