Novi gradonačelnici poslije Nove godine

TREBINJE, DOBOJ - Luka Petrović od ponedjeljka zvanično više nije gradonačelnik Trebinja i već u utorak prelazi na mjesto direktora "Elektroprivrede RS", a njegovu funkciju će do izbora za gradonačelnika, koji slijede u narednih 60 dana, a najviše 90, obavljati njegov zamjenik Mirko Ćurić.

Osim Trebinja, poslije Nove godine u RS novog gradonačelnika će imati i Doboj, jer Obren Petrović odlazi u parlament BiH.

Iz skupštinske sale je Luka Petrović ispraćen burnim aplauzom.

"Mislim da je ono što je najvažnije da smo napravili radnu atmosferu i podmladili kadrovsku strukturu u Gradskoj upravi i preduzećima, funkcionalne mjesne zajednice, a uradili smo mnogo toga i na organizaciji rada", kazao je Luka Petrović.

Potvrdio je da Trebinjcima i Trebinjkama najvjerovatnije početkom naredne godine, nakon što prođu svi januarski praznici, slijede izbori, što je potvrdio i Ćurić, ali i rukovodstvo Gradske skupštine, pozivajući se na Zakon o lokalnoj samoupravi, prema kojem zamjenik obavlja gradonačelnikovu dužnost do izbora.

Ćurić je objasnio da će se procedura obavljati po ovom zakonu, u kome stoji da u slučaju prestanka mandata u skladu s izbornim procesom, ili trajne spriječenosti gradonačelnika da obavlja ovu funkciju, a preostalo mu je više od godinu dana mandata - raspisuju se izbori u roku od 60 dana, a najviše 90.

Koliko će se čekati zavisiće od Centralne izborne komisije, koja mora pripremiti sva birališta, izborni materijal i sve što je potrebno.

Da li će upravo Ćurić biti i kandidat trebinjskog SNSD-a za funkciju gradonačelnika na predstojećim izborima, to on nije mogao niti potvrditi, niti demantovati.

"SNSD će, kao i u prethodnom periodu, sa svojim koalicionim partnerima odrediti kandidate", dodao je Ćurić.

Sličan stav su zauzeli i odbornici opozicije, PDP-a i SDS-a, koji će, kako je rekao Saša Borjan iz PDP-a, te Vido Begenišić iz SDS-a, takođe međusobnim dogovorom odrediti svog zajedničkog kandidata.

I grad Doboj ostaje bez gradonačelnika... Izbori za gradonačelnika Doboja biće raspisani tri dana nakon što Obren Petrović preuzme svoj poslanički mandat, pojasnio je Nenad Paleksić, predsjednik Gradske izborne komisije, a najkasnije 90 dana od tada moraju biti održani izbori, odnosno najkasnije u februaru.

Ko će biti kandidat za novog gradonačelnika Doboja zavisi isključivo od dogovora Obrena Petrovića i lidera dobojskog SNSD-a Uroša Gostića, tvrde upućeni.

U orbitu su lansirana dva SDS-ova imena, jedno poznato odranije - Boris Jerinić, te jedno novo - Ognjen Mitrović, nekadašnji SNSD-ov odbornik u Skupštini grada Doboj, a sada SDS-ov direktor ovdašnjeg "Vodovoda".

Gostić navodi da će biti predložen zajednički kandidat za tu poziciju, a njegovo ime biće javnosti predstavljeno tek nakon Nove godine.

"On neće biti kandidat svih stranaka, ali vjerujem da će to ime podržati i partije koje su sa nama u koaliciji, jer nema razloga da tako ne bude", kaže Gostić te dodaje da o imenima Petrović i on još nisu razgovarali.

Boris Jerinić, i dalje aktuelni zamjenik ministra odbrane BiH, na pitanje da li je on novi gradonačelnik nedavno se samo osmijehnuo te kazao da je rano o tome govoriti.

Zbog turbulencija u SDS-u, koje su kulminirale raspuštanjem Gradskog odbora u Doboju, priča o vanrednim izborima za gradonačelnika je potisnuta u drugi plan, ali Obren Petrović kaže da im je cilj stabilizacija prilika i priprema za vanredne izbore, te da očekuju punu podršku i ostalih partija koje učestvuju u lokalnoj vlasti.

Kada je u pitanju FBiH, načelnici Bosanskog Petrovca i Bužima Zlatko Hujić i Zikrija Duraković najavili su da će podnijeti ostavke i biće poslanici u Skupštini USK, pa i u ovim lokalnim zajednicama slijede vanredni izbori kad oni zvanično odu iz načelničkih fotelja.

Anđušić izlazi iz PDP-a?

Da li će trebinjska opozicija u budućnosti djelovati bez još jednog odbornika, Zorana Anđušića iz PDP-a, koji je zaćutao u posljednjih nekoliko mjeseci iako je u ranijem sazivu i u prvoj godini opozicionog djelovanja bio oštar kritičar SNSD-a i njihovih partnera, ostaje da se vidi, jer je ovaj odbornik na posljednjem skupštinskom zasjedanju počeo ponovo sa kritikama, ali ovog puta sopstvene stranke, koja ga je, kako kaže, isključila iz Predsjedništva Gradskog odbora i zabranila mu medijsko predstavljanje stranke.

A na sjednici u ponedjeljak Skupština grada Trebinja je već usvojila Nacrt budžeta za 2019, kojim su planirana sredstva u iznosu od 27.630.000 KM.