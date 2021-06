Novi izbori po starim pravilima

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako su održali svega tri sjednice, gotovo je sigurno da Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva neće postići značajniji rezultat i da će se, po svemu sudeći, novi, opšti izbori 2022. godine održati po starim pravilima.

"Mislim da su izgledi za uspješnu izmjenu Izbornog zakona BiH, a kojom bi svi akteri bili zadovoljni, vrlo slabi. Problem je u 'zakovanim' pozicijama, pogledima koji ne prelaze sitne stranačke interese, nespremnosti na dijalog i kompromis. I naravno, najveća prepreka su izborne kalkulacije stranaka, koje gotovo da su otpočele kampanju", rekla je za "Nezavisne novine" Tanja Topić, politička analitičarka.

Inače, preporuka međunarodnih organizacija, ali i Venecijanske komisije je da se izborna pravila ne mijenjaju u izbornoj godini i po toj logici Interresorna radna grupa posao bi trebalo da završi do kraja ove godine. Ako je suditi po prve tri sjednice - do dogovora teško da će doći, a kakva je radna atmosfera možda najbolje govori činjenica da je na posljednjoj sjednici umalo došlo do fizičkog obračuna između Nenada Stevandića, šefa Srpskog kluba u Predstavničkom domu parlamenta BiH, i Dženana Đonlagića, poslanika DF-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, koji su i članovi Interresorne radne grupe.

Da do izmjena Izbornog zakona BiH neće lako doći govori i činjenica da su članovi Interresorne radne grupe jedva postigli saglasnost o načinu rada u samoj grupi te načinu na koji će se glasati i donositi odluke.

Trenutno je suština problema, kada je riječ o Izbornom zakonu, na relaciji HDZ - SDA jer između ovih stranaka ne postoji ni minimum saglasnosti. S jedne strane Hrvati insistiraju na tome da im se omogući da biraju svoje legitimne predstavnike, prije svega u Predsjedništvo BiH, ali i Dom naroda FBiH, dok s druge strane SDA to neće ni da čuje i insistiraju na principu jedan čovjek - jedan glas. Još jedan problem u izmjeni izbornog zakonodavstva predstavlja i činjenica da će biti neophodno izmijeniti i Ustav BiH s obzirom na to da je u nekoliko slučajeva Sud u Strazburu utvrdio diskriminaciju koja postoji u Ustavu BiH.

O ovim pitanjima lideri SDA Bakir Izetbegović i HDZ-a Dragan Čović pokušaće postići dogovor na sastanku koji je zakazan za ovu sedmicu, međutim pitanje je koliko toga će na kraju uspjeti dogovoriti.

"HDZ tvrdi da im bošnjački narod bira predstavnike koji nisu legitimni, dok SDA tvrdi da manjina u domovima naroda, a to je HDZ, nameće volju većini, odnosno SDA i probosanskim strankama, ljevičarskim strankama, građanskim strankama, itd.", rekao je nedavno Izetbegović.

Ono što je takođe činjenica jeste da ni predstavnici srpskih stranaka u institucijama BiH neće pristati na bilo kakva rješenja koja na bilo koji način skrnave suverenitet Republike Srpske.

"Kroz Pravilnik o radu i način glasanja obezbijedili smo da bilo koja promjena Izbornog zakona na štetu Republike Srpske neće moći proći i ne dolazi u obzir bilo kakva izmjena koja će oduzeti neku nadležnost Republici Srpskoj", rekao je Stevandić.

Ipak, za razliku od političara koji i nisu baš optimistični, u nevladinom sektoru kažu da je značajno što je Interresorna radna grupa formirana i što je počela s radom.

"Najbitnije za rad Interresorne radne grupe je da se ne dešava ono što se dešava unazad 11 godina da se zbog krupnih političkih tema blokiraju konkretna tehnička unapređenja izbornog procesa koja će zaustaviti ključni problem izbora u BiH, a to su krađe i prevare. Ovaj put se nadamo da će bez obzira na različite političke stavove oko krupnih političkih tema, prije svega implementacije pet presuda Suda za ljudska prava, u kojima je dokazana ustavna i sistemska diskriminacija građana BiH po osnovu nacionalne pripadnosti ili prebivališta, doći do poboljšanja izbornog procesa", rekao je za "Nezavisne novine" Dario Jovanović, direktor projekta "Koalicije pod lupom".