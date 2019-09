Novi ministar trgovine i turizma RS Krešimir Štranjgar?

BANJALUKA - Novi ministar trgovine i turizma mogao bi biti Krešimir Štranjgar, član Opštinskog odbora Demosa u Laktašima, član Savjeta za privredu Demosa i koordinator za boračku populaciju u Laktašima.

Štranjgar kaže Nezavisnim da bi bio spreman preuzeti tu funkciju ako stranka tako odluči. Kaže da smatra da na osnovu njegovog znanja, iskustva i obrazovanja može preuzeti tu dužnost.

"Na raspolaganju sam stranci i spreman sam preuzeti odgovornost ako se donese takva odluka. Stvar je stranke da procijeni ko je najbolja osoba za ovu dužnost. Radi se o važnoj odluci i ne smije se dozvoliti da se na tome pogriješi", rekao je Štranjgar.

Podsjećanja radi, Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS i predsjednik Demos-a je nakon sjednice Kolegija saopštio da je Dragica Kovač, dosadašnja ministrica trgovine i turizmam, podnijela ostavku, te da će na narednoj sjednici skupštine njena ostavka biti konstatovana.

Štranjgar je rođen 29. septembra 1958. godine u Karlovcu. Završio je srednju vojnu školu u Sarajevu, a Vojnu akademiju u Beogradu. Vojnu službu je započeo u Benkovcu 1977. godine, a 1990. godine raspoređen je u Banjaluku. Kao visoki oficir Vojske RS učestvovao je u ratu a iz vojske izašao 1999. godine u činu majora.

Od 2001. do 2003. bio je direktor Slatexa, a od naredne do 2008. godine bio je direktor Kozara puteva. Nakon toga je do 2018. godine obavljao dužnost direktora Građevinskog preduzeća Jedinstvo iz Gradiške.