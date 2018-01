Novi popis, stari problemi

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako su sve zemlje Evrope i regiona odavno započele pripreme za popis stanovništva 2021. godine, u Bosni i Hercegovini se ne radi ništa po tom pitanju, a gotovo je sigurno da će biti problema kao i s popisom koji je tek nedavno završen.

"Pitanje je hoće li uopšte biti popisa u 2021. godini. Čisto sumnjam u to jer, kako stvari sada stoje, nema šanse da se to stigne do 2021. godine, pogotovo ako uzmemo u obzir iskustva s posljednjeg popisa", rekao je Stevo Pašalić, demograf, dodajući da treba razmišljati u smjeru da entiteti svaki za sebe uradi popis.

U zemljama regiona pripreme za popis uveliko traju... Srbija već razmišlja na koji način će ga sprovesti, odnosno da li će tradicionalno preko popisnica to raditi ili će koristiti laptope i tablete, a nije isključena mogućnost i samopopisivanja putem interneta. U Hrvatskoj već prave procjene troškova i očekuju da bi popis 2021. mogao koštati 20 odsto manje nego što je to bilo 2011. godine i već su započeli s pripremama pitanja.

U Bosni i Hercegovini, s obzirom na unutrašnje probleme koje ima, trebalo bi prije svega donijeti novi zakon o popisu stanovništva, od čega barem u ovoj 2018. izbornoj godini sasvim sigurno neće biti ništa, a s obzirom na to da ni rezultate prošlog popisa nisu svi priznali - veliko je pitanje kako će i da li će to uopšte biti moguće uraditi.

"Sve dok se ne donese zakon ne možemo ništa uraditi. Pripreme se vrše za naredni popis i mi učestvujemo u sastancima Eurostata u vezi s tim, ali mi treba da uz zakon dogovorimo i model popisa, odnosno da li opet ići od vrata do vrata ili na neki drugi način to uraditi", rekli su nam u Agenciji za statistiku BiH.

Stručnjaci naglašavaju da i prethodno sprovedeni popis formalno nije završen jer njegovi rezultati nisu priznati, te da je i s tog stanovišta gotovo nemoguće da se organizuje naredni. Inače, sve zemlje svijeta popis stanovništva sprovode svakih 10 godina i sljedeći u većini normalnih zemalja svijeta biće 2021. godine.

"Ne mogu govoriti hoće li biti i kada sljedećeg popisa. Još je o tome rano govoriti, ali pripreme u vezi s metodologijom, procesom, itd. mi pratimo i radimo na njima", rekla je Radmila Čičković, direktor Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Podsjećanja radi, popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH trebalo je sprovesti još 2011. godine, međutim zbog nemogućnosti dogovora to je urađeno tek 2013, a na rezultate se čekalo gotovo tri godine i Agencija za statistiku BiH objavila ih je u junu 2016. godine. Te podatke popisa nije priznala Republika Srpska zbog toga što su u konačan broj stanovnika ušli i oni koji praktično ne žive u BiH.