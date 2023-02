Novi snimak vrijeđanja Srpske: "Genocidna tvorevina koja se okotila 9. januara" (VIDEO)

BANJALUKA - Ovdje u džamiji, braćo, a to je surova realnost i mnogih pojedinaca po našim džamijama i džematima, i sa nama sjedi neko ko je pojedinačno baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživila tog 9. januara, u vidu genocidne tvorevine "er es", dana kojeg oni slave, neko je ostao bez 17 članova najbliže rodbine. Koji se, pazite to, nisu izgubili, kako se to zamumuljeno govori i predstavlja, nego su svi pobijeni i poklani samo iz razloga što nisu bili Srbi.

Ovo su riječi Muhamera Štulanovića, profesora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, teologa i hodže, koje je izgovorio pred vjernicima komentarišu nastanak Republike Srpske i rat u BiH.

Na snimku, koji je objavio Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS, vidi se kako Štulanović Republiku Srpsku više puta naziva "genocidnom", te da poziva vjernike da nešto učine po tom pitanju, i da se prvo oslone na sebe.

"Danas neću čitati vala ni reisovu, ni muftijinu hutbu, niti nekog našeg alima, što je naša praksa", počinje svoj govor Štulanović, u kome je dalje pročitao, kako tvrdi, ispovjest jednog profesora Srbina koji je govorio o zločinima nad Bošnjacima.

"Milorad Dodik je došao je nadomak Sarajeva svojim paradiranjem, zveckanjem oružjem i da sada može, došao bi na Baščaršiju transporterima da zauzme Sarajevo... Neko je zbog te tvorevine izgubio majku, sina, ženu..Nisu oni njih izgubili, nego su ih Srbi poklali", rekao je, između ostalog, Štulanović.

Kada je pročitao ispovjest, Štulanović je dodao:

"Braćo, ako vam se nije nešto prevrnulo u stomaku od slušanja ovakve srpske aktivnosti, onda dovoljno ne shvatamo šta mogu uraditi naše komšije. Evo zbog čega svakom Bošnjaku treba da se gadi ovaj pridjev 'srspki' i sve ono što predstavlja 'er es'", kazao je Štulanović.

Nakon toga, on se osvrnuo i na političku situaciju u BiH, iznoseći stav šta misli o saradnji probošnjačkih stranaka sa srpskim strankama.

"Osmorka, petorka, trojka koja to zarad fotelja sve zanemaruje, doći će to ako bog da jednog dana njima na naplatu. I dok se naši političari kao bjesni psi oko plijena otimaju, oko fotelja i ministarstava, izgleda da će oni oličeni u osmorki sada dvojici najvećih nacionalista, protivnika i dušmana cjelovite BiH i Bošnjaka u njoj, dati i pokloniti gotovo sve poluge vlasti. I mogućnost da ostvare svoje svesrpske i svehrvatske interese. Što je najgore – legalno, kroz institucije države BiH", dodao je Štulanović.

Predsjednik Narodne Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je "opet nastavljena antisrpska histeriju koja, poslije imama u Kozarcu, stiže od Muhamera Štulanovića".

"Poslije podrške umjesto osude reis-ul-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića imamu Amiru Mahiću koji je vrijeđao Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod, odmah je počela antisrpska histerija koju dokazuje Muhamer Štulanović u džamiji, a Kvinta i EU opet ćute! Kako dalje?", upitao je Stevandić na "Tviteru".