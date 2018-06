Novi stari zaključci: BiH veoma daleko od ulaska u EU

SARAJEVO - Novi stari zaključci Vijeća EU pokazuju da je BiH veoma daleko od zajednice evropskih naroda i ulaska u EU.

Parlamentarci i analitičari dijele mišljenje da BiH još 30 godina neće pristupiti EU te da EU treba da prestane da govori diplomatskim govorom u rukavicama zbog toga što se na takav način nikada neće promijeniti stanje u BiH.

Slavo Kukić, univerzitetski profesor iz Mostara, kaže kako su svi u Evropi zabrinuti za BiH osim nas samih, odnosno osim etno-nacionalističkih filozofija.

"Dakako, tako će i ostati ako na vapaj i upozorenja Vijeća EU ostanu gluhi građani BiH u oktobru na izborima. Sve je do građana. Ukoliko oni ne reagiraju, Vijeće EU će i ubuduće upozoravati, a ovi neće hajati, kao što ne haju ni sad", kazao je Kukić i dodaje da s ovom pameću BiH, ne da se neće priključiti društvu evropskih naroda, nego se neće primaći nijedan korak sljedećih 30 godina.

"Koraci prema zajednici evropskih naroda podrazumijevaju usvajanje evropskih standarda, podrazumijevaju poštivanje građanskih i ljudskih prava. To su sve vrijednosti na koje naše etno-nacionalističke vođe nisu spremne. Nisu spremni na funkcioniranje pravne države jer na taj način vežu sebi omču oko vrata", kaže Kukić.

Enver Kazaz, sarajevski univerzitetski profesor, mišljenja je da EU treba da definira krivce za zastoj BiH.

"Mora imenovati odgovorne za neusvajanje izmjena Izbornog zakona BiH, nedonošenje zakona o OBA, za nereguliranje rada policije, sudstva i tužilaštva i konačno za bojkot mehanizma koordinacije. Takav diplomatski govor je govor u rukavicama, koji neće promijeniti stanje u BiH", rekao je Kazaz.

Zdenka Džambas (HDZ BiH), delegat u Domu naroda BiH, ističe da je i ona zabrinuta te da je potrebno da međunarodna zajednica uradi nešto drugo sem da bude zabrinuta.

"Potrebno je da EU vrati BiH u fokus svog interesovanja, a ne da govore kako su zabrinuti", kazala je Džambasova.

Dušanka Majkić, poslanica SNSD-a u Predstavničkog doma BiH, kaže da srušena parlamentarna većina na nivou BiH nije u stanju da donese nijednu krupniju odluku.

"Sve ono što je bilo krajem 2017. i početkom ove godine neriješeno, a smatralo se kao prioritet, sve je to i dalje ostalo prioritet. Do konstituisanja nove vlasti teško je da ćemo bilo šta uraditi, a kad se konstituiše nova vlast prvo na čemu treba raditi je mehanizam koordinacije. Ukoliko se on ne odblokira nema šanse da BiH ide prema EU", kazala je ona.

Njen kolega iz DF-a Damir Bećirović ističe da zaključci Vijeća EU potvrđuju da je vlast u BiH nesposobna na svim nivoima.

"Još jedan protraćen mandat, koji će ostati zabilježen po masovnom iseljavanju iz BiH", kazao je Bećirović.

Mirsad Isaković, poslanik SBB-a u Predstavničkom domu BiH, mišljenja je da je izvještaj Vijeća EU upozorenje BiH po ko zna koji put da se okrenu poslu.

"Nema ništa novo u svim ovim zaključcima, a BiH je učenik koji iz godine u godinu pada na istom ispitu", rekao je Isaković.

Zaključci Vijeća EU