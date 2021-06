Novi sukob Selaka i Đokića

BANJALUKA - Gradski odbor SPS-a Banjaluka najoštrije je osudio izjavu predsjednika SP-a i ministra u Vladi RS Petra Đokića, koji je na svom stranačkom skupu u Banjaluci uporedio SPS sa "virusom korona " te poručio "da će SPS nestati kad i korona", što je objavio na zvaničnom partijskom sajtu.

Đokić je, govoreći o izazovima s kojima su se socijalisti suočavali, istakao da je svih ovih godina bilo onih koji su ih sputavali, bilo je sumnjivaca, čak i u njihovim redovima, takvih koji su pokušali da ih odbace na društvene margine.

"U tome niko nije uspio. Posljednji takav pokušaj kopiranja naše ideje i preuzimanja vrijednosti desio se u dvadesetoj godini. To ćemo spojiti s onim što nas muči sve i što mora da nestane. Kako se riješimo korone, tako ćemo i njih. To je bilo veliko iskustvo na kojem smo provjerili i sebe i druge. U tome se nisu najbolje snašli ni neki naši koalicioni partneri koji su im dali mnogo više nego što su mogli ikada da zasluže. Ali je dobro da smo to prepoznali i odbacili. Rekli smo svi zajedno da nam kopije ne trebaju, nego samo originali na kojima imamo suvi žig na kojem piše Socijalistička partija", rekao je Đokić.

U banjalučkom SPS-u ističu da je "neljudsko i nerazumno" poređenje treće partije u Banjaluci sa pandemijom i bolešću koja je u Srpskoj odnijela na hiljade života.

"Ne znamo s kakvim se problemima i traumama bori ministar Petar Đokić, ali nema nikakvog opravdanja za ovakve histerične i nepromišljene nastupe. Kao što nema opravdanja za svih nekoliko prisutnih na tom žalosnom skupu, od kojih niko nije reagovao na neljudske izjave i gluposti koje je izgovorio Đokić", naveli su iz SPS-a.

Takođe, pozvali su i predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović, koja je prisustvovala pomenutom skupu, da se izjasni da li se slaže s pomenutim stavom ministra u Vladi Srpske, pošto do sada nije javno reagovala na njegove skandalozne izjave i poređenja.

SPS je naglasio da je treća partija po podršci građana Banjaluke po rezultatima posljednjih izbora, te da nastavljaju da jačaju i rastu i da se bore za ciljeve svoje platforme "Za budućnost Srpske".

"U Banjaluci, ali i u svim drugim lokalnim zajednicama u Srpskoj, SPS će definitivno imati još bolje rezultate na narednim izborima, a pojave poput Petra Đokića su upravo ono što građani Banjaluke i Srpske više ne žele da trpe", stoji u saopštenju SPS Banjaluka.