Novi trend u politici: Smjena generacija počela sa lokala

BANJALUKA - Nakon lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, osim nekoliko izuzetaka, na čelo najvećih gradova došli su mladi ljudi koji nemaju više od četrdeset godina, što je, po mišljenju stručnjaka, najbolji dokaz da polako dolazi do smjene generacija u politici na ovim prostorima.

Banjaluka, Bijeljina, Zagreb, Rijeka, Sarajevo itd. samo su neki od gradova na čije čelo su došli mladi ljudi u kasnim dvadesetim ili tridesetim godinama, što je do prije nekoliko godina bilo nezamislivo. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da su u većim gradovima kao što su Banjaluka, Zagreb, Split, Bijeljina itd. pobijedili uglavnom kandidati koji nisu imali stranačku infrastrukturu, a koja je na nekim ranijim izborima uglavnom garantovala pobjedu.

"Promjene u zemljama u tranziciji kreću sa lokalnog nivoa, a to je nešto čega se vladajuće stranke na entitetskim i državnim nivoima najviše plaše. Naravno, velika je promjena kada na mjesto gradonačelnika budu izabrani mladi ljudi iz stranaka koje nisu pripadnici većine, ali njihova moć je samim tim ograničena. Kohabitacija vlasti vijek stvara usporen sistem, ali pobjede mlađih osoba u Banjaluci, Sarajevu, Zagrebu, Bijeljini najviše znače simbolički - da su promjene moguće. Glas za njih je više glas "protiv" onih prethodnika, pa zato ne čudi ako neko od njih nema zavidno političko iskustvo", rekao je za "Nezavisne novine" Borislav Vukojević sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci.

I Darko Kuzmanović, politički analitičar iz Banjaluke, kaže da je pobjeda mladih kanadidata u većim gradovima u Republici Srpskoj i Hrvatskoj jako dobra poruka i da je definitivno da će u BiH u narednim godinama toga biti sve više. Ipak, naglašava da treba razlikovati lokalne i opšte izbore, ali da je svakako činjenica da birači prepoznaju mlade ljude koji imaju ideje.

"Možemo reći da na cijelom Balkanu dolazi do podmlađivanja političke scene i upumpavanja neke nove, svježije krvi. To je jako dobro i biće zanimljivo vidjeti liste na izborima 2022. godine i koliko će mladi ljudi ponuditi ideja i koliko će to ljudi da prepoznaju. Hrvatska je primjer da kada se nešto novo ponudi, građani to prepoznaju i nagrade", istakao je Kuzmanović za "Nezavisne novine".

Inače, mediji u Hrvatskoj već nekoliko dana navode da su u nedjelju završeni lokalni izbori pokazali da je smjena generacija u politici u punom jeku, ali i da se aktuelne velike i tradicionalne političke partije moraju mijenjati s obzirom na to da njihovi kandidati, posebno u velikim gradovima, nisu dobili podršku. Najbolji primjer za to je Tomislav Tomašević, novoizabrani gradonačelnik Zagreba, koji je pobijedio bez podrške bilo koje velike partije, a slično tome bilo je i u Banjaluci i Bijeljini, gdje su pobijedili Draško Stanivuković i Ljubiša Petrović, zvanično kandidati PDP-a i SDS, međutim rezultat njihovih stranaka pokazuje da se oni nisu mogli isključivo osloniti na stranačku infrastrukturu, već da su morali samostalno i bez ikakve stranačke podrške da traže podršku birača.

"Nismo imali stranačku vojsku ni resurse kao druge parlamentarne stranke, ali smo imali duh, kreativnost, inat i upornost", rekao je Tomašević, aktuelni gradonačelnik Zagreba, nakon što je na prošlim opštim izborima osvojio mandat poslanika u Hrvatskom saboru, gdje je bio jedan od najaktivnijih poslanika.

Stručnjaci smatraju da je proces podmlađivanja na političkoj sceni neminovan i prirodan proces, međutim zbog nedostatka demokratije i političke kulture u zemljama kakva je BiH to neće ići lako.

"Kod nas će teško ići smjena generacija u samim stranakama i stariji političari će na svaki način pokušati da sputaju mlađe kolege i da se zadrže na sadašnjim pozicijama. To je legitimno, ali isključivo od mlađih ljudi zavisi koliko će uspjeti da ponude nove kvalitetne ideje i izađu iz ustaljenih tema koje se vrte od rata naovamo", zaključuje Kuzmanović.