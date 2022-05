Novi verbalni obračun Dodika i Trivićeve: "Nije izdržala nijedan dan"

BANJALUKA - Marinika Tepić Republike Srpske nije izdržala nijedan dan, izjavio je Milorad Dodik, lider SNSD-a, aludirajući na Jelenu Trivić, potpredsjednicu PDP-a i njene kritike iznesene povodom najavljene pomoći od po 100 KM za mlade, borce i penzionere.

Dodik je naveo da su "histerija i bijes njen odgovor na povećanje plata, penzija i primanja boraca".

"Histerija i bijes su njen odgovor na najavljenu pomoć mladima, borcima i penzionerima. Histerija i bijes su njen odgovor na stabilnu makroekonomsku situaciju, na stabilan budžet i institucije Republike Srpske", napisao je Dodik na Twitteru.

Kako je naveo, to je njen odgovor i na najveći broj zaposlenih, 120 kilometara autoputeva i na izgrađene bolnice u svim regionalnim centrima.

"Ko zna da li Marinika nešto zna o tome, ili apsolutno ništa ne zna", istakao je Dodik.

Komentarišući izjavu Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, Jelena Trivić, potpredsjednica PDP-a, istakla je da "histerija i bijes Milorada Dodika, agenta hrvatskih službi, pokazuju paniku u kojoj se ta individua nalazi".

"Panika je izazvana mojom kandidaturom za predsjednicu Republike Srpske, kao i mojim ukazivanjem na njegove prevarantske pokušaje obmane naroda koji on više ne može, kao i do sada, lagati i žrtvovati za one kojima služi", rekla je Trivićeva.

Istakla je da je Dodik zaboravio da su upravo on i njegova kleptokratska bulumenta doveli penzionere, borce, radnike, mlade i sve ostale građane gotovo do prosjačkog štapa.

"O kakvoj ekonomskoj politici priča Dodik kojeg bih mogla poistovjetiti sa mnogim izdajnicima i slugama raznih okupatora koji su imali namjeru da unište srpski narod, ali to neću učiniti, jer sam ja, za razliku od njega, političarka, a ne agent opasnih djela. Dodik je prošlost, retrogradna snaga koja odlazi. Pred nama je budućnost, a pred Dodikom odlazak u nečistu političku prošlost", dodala je ona.