Nović: Nadležni kriju podatke o teroristima

ISTOČNO SARAJEVO - Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović izjavio je da ne razumije šta se dešava na polju bezbjednosti u BiH, kada se javnosti ne saopštava ko su lica sklona terorističkim aktivnostima.

Nović je, komentarišući deportovanje tri državljanina BiH iz Njemačke zbog povezanosti sa terorizmom, ocijenio da nadležni kriju podatke o teroristima.

"Nevjerovatno je da se iznose podaci za lica koja, nažalost, izvrše suicid, u bilo kojem mjestu u BiH, ali zato, vrlo vješto, pojedini ministri odgovorni za tu oblast ne žele da kažu (ko su lica sklona terorističkim aktivnostima)", rekao je Nović "Srni".

On je istakao da to ne čine ni nadležne agencije, iako bi morale građane da upozore, koja su to lica sklona terorističkim aktivnostima i da javno kažu o kome je riječ.

Nović je ocijenio da se pojedinci kriju iza demagoških nastupa kako vode borbu protiv terorizma, a u dosluhu su sa teroristima.

Prema njegovim riječima, teško je razumjeti sve one koji danas učestvuju u vlasti na nivou BiH i koji su jednostavno privatizovali BiH kao zemlju u kojoj može da radi ko god šta hoće.

BiH je, prema Sporazumu o readmisiji sa Njemačkom, prihvatila svoja tri državljanina koji su vraćeni u BiH zbog sumnje da su povezani sa terorizmom, a nadležni u BiH još nisu saopštili identitet tih lica.

Njih je Agencija za istrage i zaštitu BiH saslušala, a potom su pšteni na slobodu. Opširnije o tome na OVOM LINKU.