Nović: OBA nastavlja sa nezakonitim prisluškivanjem

BANJALUKA - Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) BiH nastavlja sa nezakonitim prisluškivanjem jer je Ustavnopravna komisija Doma naroda BiH definitivno povukla iz procedure izmjene i dopune Zakona o OBA, rekao je šef Kluba srpskih delegata u Doma naroda BiH Sredoje Nović.

Nović, koji je i član Komisije, podsjetio je da je Ustavni sud BiH još 1. juna 2017. godine stavio van snage zakonske odredbe koje kažu da "upotrebu mjera tajnog praćenja može odobriti generalni direktor uz saglasnost predsjedavajućeg Savjeta ministara, ako bi odgađanje prouzrokovalo nepopravljivu štetu po bezbjednost BiH" i da OBA od tada nezakonito i neustavno koristi mjere tajnog praćenja, odnosno prisluškivanja.

On je naglasio i da se u presudi decidno navodi da "osporene odredbe ne osiguravaju da se mjere praćenja neće uvoditi slučajno, neregularno ili bez propisnog i adekvatnog razmatranja".

"U osnovi, OBA ne bi smjela uopšte da radi tu vrstu poslova. Savjet ministara je u martu 2018. godine usvojio Prijedlog izmjena i dopuna zakona o OBA, ali za više od dvije godine, taj zakon nije kompletiran. Pred Dom naroda BiH upućen je tek početkom februara ove godine", rekao je Nović za "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, zakon naprosto nije kompletiran jer nije pribavljeno mišljenje svih nadležnih institucija, od Agencije za zaštitu ličnih podataka do svih ostalih, što se "vuklo" sve do ove sjednice, kada ga je Ustavnopravna komisija definitivno povukla iz procedure.

Govoreći o narednim koracima u vezi sa tim zakonom, Nović je naveo da će Komisija upoznati Kolegijum Doma naroda, a Dom će obavijestiti Savjet ministara, koji sada može u proceduru da pošalje samo novi tekst zakona.

Nović je rekao da je vladajuća garnitura iz prethodnog perioda svjesno to uradila da bi mogla primjenjivati mjere OBA onako kako su to radili i do sada - neustavno i nezakonito.

"Nastaviće da radi protivustavno i nezakonito, dok novi zakon ne ugleda svjetlo dana. NJima, očigledno, nije stalo da to bude riješeno", ocijenio je Nović.

Nović je naveo da je i Zakon o deminiranju doživio istu sudbinu, dodavši da je nezamislivo da dvije godine nije upućeno parlamentu sve što treba, odnosno mišljenja nadležnih agencija i službi.

"Jedina razlika u odnosu na Zakon o OBA je u tome što odredbe ovog zakona nisu proglašene neustavnim, ali i on je definitivno povučen iz procedure i Savjet ministara može u proceduru da uputi samo novi zakonski prijedlog", pojasnio je Nović.

Kada je riječ o odbacivanju inicijative delegata SDP-a Denisa Bećirovića, prije svega ona u kojoj je tražio da u Ustavnom sudu BiH umjesto trojice sjedi šest stranih sudija, Nović je naglasio da Bećirović svojim prijedlogom ruši suverenitet BiH.

"Rekao sam mu da bi mnogo bolje i efikasnije bilo da se Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasi za Ustavni sud BiH i da oni rješavaju predmete, a da mi i nemamo Ustavni sud", naveo je Nović.