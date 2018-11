Nović: Srpskoj potreban savjet za zaštitu ustavnog poretka

BANJALUKA - Direktor nekadašnje Službe državne bezbjednosti Republike Srpske Sredoje Nović smatra da je Srpskoj potreban savjet za zaštitu ustavnog poretka, u kojem bi bili zauzimani ključni stavovi koji bi bili obavezujući za institucije Srpske i za njene predstavnike na nivou BiH.

On je istakao da je najava predsjednika Srpske Milorada Dodika da bi Srpska trebalo da formira svoju službu nacionalne bezbjednosti iznuđen, ali opravdan potez zato što Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) BiH ne radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom.

Nović, koji je cijeli radni vijek proveo u sektoru bezbjednosti, smatra da bi Srpska, prvo trebalo da osnuje savjet za zaštitu ustavnog poretka, čiji bi posao bio da analizira sve informacije od značaja za bezbjednost Republike Srpske, pa i BiH i regiona.

"Mogu se razmatrati i određena ekonomska pitanja koja zadiru u sferu bezbjednosti jer zaštita ustavnog poretka podrazumijeva i zaštitu njenog ekonomskog poretka", rekao je Nović za "Glas Srpske".

On je naglasio da bi u savjetu bili zauzimani ključni stavovi koji bi bili obavezujući za institucije Srpske i njene predstavnike na nivou BiH, te da Srpska apsolutno ima pravo na formiranje savjeta za zaštitu ustavnog poretka i to mogu da ospore samo zlonamjerni.

"E sad dolazimo do onoga o čemu je govorio predsjednik Srpske. Ključni problem u BiH je što u OBA smatraju da ona račune mora da polaže pojedinim ambasadama i ambasadorima umjesto da Banjaluci i predsjedniku Srpske, bez obzira na to ko je on i kako se zove, predoči informacije i upozna ga o ključnim pitanjima od interesa za bezbjednost Srpske i BiH", rekao je Nović.

On je naveo da, ukoliko šefovi službe ne nađu za shodno, iako su po zakonu o OBA duži da rukovodstva entiteta, pa čak i kantona, informišu o ključnim bezbjednosnim pitanjima i ako im ne šalju nijednu informaciju, onda je potpuno racionalno što predsjednik Republike traži da bude razmotrena mogućnost formiranja službe nacionalne bezbjednosti Republike Srpske.

"Ako neko ne radi svoj posao i ignoriše kompletno rukovodstvo Srpske, on ne zaslužuje drugačiji odnos nego da se pravi pandan toj službi. Znam da će to naići na otpore kako pojedinih ambasada, tako i u Sarajevu, ali ta ideja i njena moguća realizacija su iznuđen potez", rekao je Nović.

Nović je zaključio da u Sarajevu moraju da shvate da na nivou BiH ne mogu biti donošene odluke mimo Republike Srpske, jer u suprotnom BiH nema perspektivu.