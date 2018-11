Nović: Vilićeve tvrdnje o obezbjeđenju u Predsjedništvu nisu tačne

SARAJEVO - Šef Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović izjavio je da nisu tačne tvrdnje direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića da sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom u zgradu Predsjedništva ne može ući naoružana osoba ukoliko nije pripadnik Direkcije.

"Za obezbjeđenje je izuzetno važno ko je neposredno uz Dodika. To je kompleksno pitanje", rekao je Nović za "Glas Srpske" i upitao u kojem to aktu piše da sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH u Predsjedništvo ne mogu ući naoružane službene osobe koje ga štite, a nisu pripadnici Direkcije.

Nović kaže da je neprijatno iznenađen onim što je u dopisu naveo Vilić, naročito njegovim tumačenjem određenih zakona.

"To je potpuno neprimjereno i na taj način se ne može rješavati bilo koje pitanje, posebno ne u Predsjedništvu BiH. Iznenađen sam kako Vilić tumači neke zakone, gdje govori o isključivosti obezbjeđenja i tvrdnjama da samo Direkcija može da bude obezbjeđenje. To nigdje ne piše u Zakonu o Direkciji kojom on rukovodi", istakao je Nović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da neće odustati od toga da ga čuva policija Republike Srpske, jer, kako je rekao, neće da bude glineni golub.

Dodik je rekao da je na službeni mejl njegovog šefa kabineta stigao akt Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, koji je potpisao direktor Mirsad Vilić, a kojim ga obavještava da nijedna policijska agencija, izuzev pripadnika Direkcije, u zgradu Predsjedništva BiH ne može unositi oružje