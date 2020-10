Nović: Za pet godina samo od 10 do 30% provjera prebivališta bh. državljana

SARAJEVO – Sredoje Nović, šef Kluba srpskog naroda u Domu naroda BiH izrazio je danas žaljenje što su, pet godina nakon usvajanja Zakona o prebivalištu i boravištu BiH, nadležni organi izvršili samo između 10 do 30 odsto provjera prijavljenih prebivališta državljana BiH.

"Treba da se zabrinemo svi. Teško me neko može u BiH uvjeriti da to može biti tako komplikovan proces. BiH ima gotovo 20.000 policajaca širom kantona i entiteta, da svaki dan provjere po jedno to se završava vrlo brzo. Ovo je interes BiH i njenih državljana da dođemo do podataka ko zaista živi u ovoj zemlji“, rekao je Nović.

On je podsjetio da je prije pet godina donesen Zakon o prebivalištu i boravištu BiH i da je na teritoriji BiH u skladu sa ovim aktom propisano da su nadležni organi dužni za svakog državljanina sa evidentiranim prebivalištem izvršiti provjeru.

Nović je od Ankice Gudeljević, ministrice civilnih poslova BiH, zatražio odgovor koliko je izvršeno provjera i koliko je oduzeto prebivališta od državljana koji nisu poštovali zakon.

Gudeljevićeva je odgovorila da je, prema informaciji koju su Ministarstvu civilnih poslova dostavili nadležni organi u Kantonu Sarajevu, od ukupno 505.542 evidentirana prebivališta, za 130.707 odnosno 25,85 odsto evidentiran dokaz o prijavi dok su 162 prijave poništene.

U MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona od 122.251 evidentiranog prebivališta potvrđeno je za 32,67 odsto evidentiran dokaz, MUP Tuzlanskog kantona je bez podatka o ukupno prijavljenim prebivalištima, naznačen je podatak da je izvršena provjera 34 odsto evidentiranih, MUP Zeničko-dobojskog kantona nije dostavio podatak o ukupno evidentiranim prebivalištima, ali je izvršena provjera za 30 odsto.

"MUP Unsko-sanskog kantona od 251.486 evidentiranih prebivališta, za 39.943, odnosno za 23,15 odsto, izvršen je dokaz prijave prebivališta. U MUP-u Srednjobosanskog kantona od 295.497 za 28.233 odnosno 9,71 odsto je evidentiran dokaz prijave prebivališita. MUP Bosansko-podrinjskog kantona od 27.460 evidentiranih prebivališta za 20 odsto je evidentiran dokaz prijave prebivališta", rekla je Gudeljevićeva.

Prema njenim riječima, MUP Posavskog kantona izvršio je provjeru 3.057 prebivališta, dok ostale nadležne institucije nisu dostavile tražene informacije.