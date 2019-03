Novinar Avdić saslušan u Tužilaštvu zbog informacije o ruskom uticaju u BiH

​SARAJEVO – Avdo Avdić, novinar "Žurnala" saslušan je danas u Tužilaštvu BiH u Sarajevu.

Avdić je u izjavi za medije nakon saslušanja rekao da je tu bio na poziv Olega Čavke, tužioca, te da ga u Tužilaštvu niko nije pitao o upadu obavještajnih službi iz Hrvatske, već, kako je istakao, o tome odakle mu informacije o ruskom uticaju u BiH.

Naime, Oleg Čavka, tužilac, poslao je Avdiću poziv da da iskaz u krivičnom predmetu koji se odnosi na navodni obavještajni upad Republike Hrvatske u BiH i vrbovanje državljana BiH za obavještajni rad za potrebe Republike Hrvatske. Prema Članu 82. Zakona o krivičnom postupku BiH, novinari ne mogu biti saslušani kao svjedoci.

"Tužilac me držao pola sata da čekam ispred, prethodno je doveo svjedoka inicijala H.Č. Rekao je u hodniku da čak na njega vrše pritisak. Nakon toga je Čavka pustio mene unutra. Ispitivao me o mojim kontaktima, izvorima i kretanjima po ugostiteljskim objektima u Sarajevu i ono što je ključno, pitao me odakle mi informacije o ruskom uticaju u BiH. Znači, nije me pitao ništa o ovom slučaju o upadu obavještajnih službi iz Hrvatske", rekao je Avdić kolegama novinarima nakon saslušanja.

Dodao je da nije želio otkriti svoje izvore za ovu priču.

"'Nisam želio otkriti svoje izvore. Tužilac ima da pita šta želi, a ja imam pravo da ne odgovorim na šta hoću. Interesovalo ga je gdje se krećem i s kim se nalazim u Sarajevu. Kazao sam da se poznajem s ovim ljudima s kojima sam slikan u kafani isto kao i sa gospodinom Čavkom s kojim sam se družio“, kazao je Avdić.

Avdić se, potom, zapitao kako tužilac zna identitet osobe inicijala H.Č.

"Vrlo interesantno, nijedan svjedok nije otkrio identitet osobe inicijala H.Č. a ta osoba je privedena, dovedena na saslušanje. Kako je gospodin Čavka znao o kome se radi, vjerovatno od gospodina Martića, direktora hrvatske obavještajne službe, možda je Čavka od njih dobio informacije", ističe Avdić.

Kaže da ga u Tužilaštvu nisu pitali ni za jedan navod o upadu hrvatske obavještajne službe u BiH.

"Pitali su me da li sam saradnik neke službe", ispričao je Avdić.

Potom je pojasnio da je u jednom momentu odbio potpisati zapisnik sa saslušanja.

"Bilo je video saslušanje, nakon toga Čavka je odbio da napravi zapisnik o saslušanju jer nisam htio da potpišem jer ne znam šta potpisujem. Oni su rekli - onako kako je izjavio u kameru. Na kraju su pravili transkripte da bih mogao potpisati", ističe Avdić.