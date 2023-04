Novinar Nikola Morača tužio Milorada Dodika zbog klevete

BANJALUKA - Nikola Morača, novinar "EuroBlica" i portala "Srpskainfo", tužio je Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, za klevetu.

Morača je tužbu podnio Osnovnom sudu u Banjaluci i njom traži da mu se isplati 2.900 KM na ime štete njegovom ugledu uzrokovane iznošenjem netačnih i štetnih navoda.

U tužbi se navodi da su Nikola Morača i Aleksandar Trifunović, urednik portala "Buka" bili žrtve napada nepoznate osobe koja im je izgrebala automobile na parkingu ispred zgrade u kojima stanuju sa porodicama. Morači je izgrebano vozilo "golf 7", i tri vozila koja su u vlasništvu Trifunovića i "Buke". U tužbi se navodi i da treba imati u vidu činjenicu da je Morača prethodno pozivan kao svjedok, a onda kao osumnjičeni, da otkrije izvor inforamcije u tekstu koji je objavio, a kada to nije učinio, po naredbi tužioca, oduzet mu je mobilni telefon što je kod njega stvorilo osjećaj ugroženosti. Sve se to odigravalo u trenutku kada je objavljen Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kriminalizuje kelveta. Na to je, kako se navodi, Dodik svojim "nesmotrenim i uvredljivim izjavama" pobrinuo da "tako napeta atmosfera ne bude dovoljna".

Takođe, u tužbi se navodi da je prije samog napada na imovinu Morače, Dodik novinare etiketirao kao "spodobe" i stvarao atmosferu koja je pogodovala napadu.

"Napadač na tužioca je to interpretirao kao poziv da građani uzmu stvar u svoje ruke i pošalju poruku 'spodobama'", navodi se u tužbi.

Dalje se navodi da je Dodik neposredno nakon grebanja automobila novinara, na konferenciji za medije u Palati Republike izjavio da "postoje indicije da su oni to sami organizovali". U tužbi je navedeno da je automobil koji je izgreban, porodični koji osim Morače koriste njegova supruga i djeca uzrasta dvije, 14 i 17 godina, što stvara bojazan ne samo za ličnu ugroženost, već mnogo više zbog ugroženosti porodice.

"Rečenica koju je tuženi izgovorio odjeknula je regionom. U tom trenutku su građani mogli da posumnjaju da su napade inscenirali sami oštećeni. Umjesto da se napadačima pošalje poruka da će biti procesuirani", navodi se u tužbi u kojoj se dodaje da je tom izjavom, tuženi povrijedio ugled tužioca i u privatnom životu, ali i kao profesionalca.

Dodaje se, i da je osim što je u očima ljudi postao lažov i manipulator, jer je obmanuo javnost, Morača je postao i laka meta za sve potencijalne napadače, a stvarni napadač mogao je da odahne, jer je predsjednik Republike Srpske za napad lično okrivio samog Moraču i Trifunovića.

Nakon Dodikove izjave, u tužbi se navodi da dani za Moraču više nisu bili isti, i svaki put kada je prilazio automobilu u glavi mi se javljalo pitanje:

"Šta ako je ispod automobila bomba".

"Ovaj strah je bio toliko realan da je, kada bi ulazio u automobil sa porodicom, prethodno odlazio sam da isti upali kako bi se uvjerio da je sigurno da u isti sjednu njegova djeca i supruga".

U tužbi se navodi i da je napadač na automobil novinara pronađen te da je utvrđeno da Morača i Trifunović nisu sami sebe napali i da je izjava tuženog Dodika potpuna neistina koju je svjesno i namjerno iznio na konferenciji za novinare u svojstvu predsjednika Republike Srpske.

U izjavi za "Nezavisne novine" Morača je rekao da ga je Dodik u izjavama targetirao da je sam oštetio vlastiti automobil, te da je u tekstu u slučaju silovanja objavio identitet žrtve.

"Nijedna od tih njegovih izjava nije tačna, a dolazile su u najosjetljivijim mogućim trenucima. Za uništavanje automobila uhapšena je jedna osoba koja je u međuvremenu priznala krivično djelo, a za drugu izjavu postoji tekst koji demantuje Dodika. S obzirom da je predsjednik RS u svojim izjavama ne samo iznio netačne podatke, već ih je uperio lično protiv mene, dakle, ništa mi drugo nije preostalo nego da pravdu zatražim sudskim putem. Iznos od 2.900 maraka je postavljen simbolično jer se ovim postupkom traži pravda da se niko u budućnosti ne nađe u situaciji u kojoj smo bili moja porodica i ja", rekao je Morača za "Nezavisne novine".