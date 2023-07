Novinar Slađan Tomić na meti ekstremista na društvenim mrežama

SARAJEVO - Slađan Tomić, novinar koji godinama piše i radi za "Buku" iz Sarajeva, na meti je žestokih napada nasilnika i ekstremista na društvenim mrežama.

Ti napadi, targetiranja i huškanja najviše dolaze od strane Jasmina Mulahusića iz Luksemburga, baš kao i posljednji napad, a to sve traje već godinama, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" Slađan Tomić.

"Možda je to u posljednje dvije godine najintenzivnije. Od četvrtka je tri puta pisao o meni i pozivao na nasilje. Njegova pisanja izazivaju i reakcije pa ljudi pišu da mi treba promijeniti lični opis. Uporedio me sa Ristom Đogom, a njegovi sljedbenici su napisali da se nadaju da ću i ja završiti kao Đogo - biti ubijen", kaže Tomić.

Kako ističe, ovakve situacije ga ne sprečavaju da obavlja svoj posao, ali ga definitivno usporavaju u radu.

"Morate se baviti prijavama, odgovarati na brojne poruke podrške, na čemu sam jako zahvalan, a na kraju sve to utiče na mentalno zdravlje pa vam treba vrijeme i da to procesuirate. Da objasnite sebi da je to osoba sa jasnim ciljem, zadacima, sa dobro poznatim nalogodavcem, osoba čiji su etički i moralni principi zasnovani na mržnji. Zapravo, kad malo bolje razmislim, možda me i ometa, jer svaki naredni put kad pišem o politici i dotaknem se SDA uvijek se pripremim za novu seriju napada, i samo čekam da krene. To ne mijenja moje finalne radove, ali vjerovatno podsvijest iznova proživljava nove traume", priča Tomić.

Kako kaže, ovaj i prethodne slučajeve napada od strane iste osobe prijavljivao je MUP-u, FUP-u, Tužilaštvu BiH.

"Od nekih policijskih agencija sam dobio odgovor da nema elemenata krivičnog djela i da im je 'žao što mi se to dešava', a od nekih nikada nisam dobio odgovor. Preporučuje novinarima da se borimo da dobijemo status službene osobe. U petak sam podnio uz pomoć banjalučkog Centra za ljudska prava i Dejana Lučke krivičnu prijavu u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. Iskreno se nadam nekim istražnim radnjama jer sam prikupio skoro sve dokaze o napadima u zadnje dvije godine", kaže Tomić.

Dodaje da ukoliko ne bude reakcije nadležnih institucija, to je jasna poruka cijeloj novinarskoj zajednici.

"To je odgovor i na huškanje koje je Mulahusić ranije upućivao i diskreditovao i koleginice Natašu Vasić, Helenu Javor, Rubinu Čengić, Daliju Hasanbegović, Selmu Fukelj, Senku Kurt, Lejlu Mazlić, Edinu Kalamujić, Ivanu Erić; kolege: Ninu Bilajca, Senada Hadžifejzovića, Amira Zukića, Kenana Kešmera, Almedina Šišića, Ajdina Kambera i mnoge druge. Tužilaštvo će u mom predmetu dati odgovor na nasilje koje trpe sve ove kolege. Moja sigurnost i sigurnost svih kolega je sada u rukama tužilaca u Istočnom Sarajevu", objašnjava Tomić i dodaje da su novinari pod konstantnim napadima i pritiscima.

"Moje koleginice i kolege su pod konstantnim napadima i pritiscima, a posebno koleginice, jer one pored svih oblika nasilja trpe još i seksističke i mizogene komentare poput koleginice Sanje Vasković kojoj načelnik na postavljeno pitanje kaže: 'Danas ste lijepi'. Ili poput koleginica sa Direkt portala koje napadaju i stranke vlasti i stranke opozicije", zaključio je Tomić.

Upravni odbor Udruženja "BH novinari" pozvao je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da u okviru svojih nadležnosti hitno bez ikakvih rezervi reaguje na širenje govora mržnje i pozive na nasilje prema novinarima Slađanu Tomiću i Danijalu Hadžoviću, iza kojih stoje Jasmin Mulahusić i njegovi pratioci na društvenoj mreži Facebook.

"Jasmin Mulahusić, državljanin Luksemburga porijeklom iz BiH, u svojoj posljednjoj objavi na Facebooku ponovo je etiketirao i targetirao novinare Slađana Tomića i Danijala Hadžovića, iskazujući uvjerenje kako je 'samo pitanje vremena' kada će neko 'sresti Slađana i Danijala i fino popričati s njima'. Takođe, Mulahusić je iznio niz neistina i huškačkih manipulacija o povezanosti porodice novinara Tomića sa Vojskom Republike Srpske i najtežim zločinima počinjenim tokom opsade Sarajeva", saopšteno je iz Udruženja "BH novinari".

Upravni odbor "BH novinara" podsjeća kako Jasmin Mulahusić već godinama verbalno zlostavlja, prijeti i izlaže bezbjednosnim rizicima Slađana Tomića i druge novinare u BiH, a da Tužilaštvo BiH, policija i pravosudne instance uopšte nisu našle adekvatan pravni i institucionalni odgovor za sankcionisanje Mulahusića i njegovih "FB ratnika", niti su preduzeli adekvatne mjere zaštite prava i bezbjednosti novinara.

Zbog svega navedenog, Upravni odbor "BH novinara" još jednom javno zahtijeva od Tužilaštva BiH da se urgentno posveti rješavanju predmeta "Mulahusić" i javnost obavijesti o svom radu.

"Naglašavamo još jednom kako je riječ o osobi koju je Tužilaštvo BiH ranije dovodilo u vezu sa terorističkim aktivnostima, koja ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, što dodatno doprinosi širenju mrzilačkih sadržaja nevjerovatnom brzinom", dodaju iz Udruženja.