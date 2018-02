Novinar "Večernjeg": Korektno sam prenio Mektićeve riječi

BANJALUKA - Novinar "Večernjeg lista" Hasan Hajdar Diab rekao je da su u ovom listu danas bili primorani da emituju tonski zapis njegovog razgovora sa ministrom bezbjednosti u Savjetu ministara Draganom Mektićem, isključivo zato što ga je Mektić negirao i demantovao, čime je doveo u pitanje njegov kredibilitet kao novinara.

"Decidno i doslovno na moje pitanje `Smatrate li da je u Srebrenici izvršen genocid, Mektić je rekao `Da. Oni moraju proći katarzu i moraju to priznati...", naveo je novinar.

On je istakao da mu je žao što je došlo do ove situacije.

"Ja ne želim dizati tenzije i žao mi je jer smo uradili korektan intervju i on je bio izuzetno korektan, ali smo morali ovako reagovati jer je doveo u pitanje moj kredibilitet i vjerodostojnost pa sam morao reagovati", rekao je novinar Hasan Hajdar Diab za RTRS.

Na konstataciju RTRS-a da Mektić u demantiju obrazlaže da se referirao na izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika od prije par godina, a da se u tonskom snimku koji je "Večernji list" objavio nigdje ne spominje Milorad Dodik i ta izjava, Diab je rekao da su taj dio naknadno ubacili u intervju, na insistiranje Mektića.

"To je istina. Naime, kad smo mi juče u najavi današnjeg broja `Večernjeg lista` stavili da će biti intervju sa gospodinom Mektićem i stavili naslov `da se Srbi moraju ispričati za genocid`, onda se meni gospodin Mektić javio i rekao da li možemo dodati `da je to čak i gospodin Dodik 2012. godine kazao i priznao genocid u Srebrenici`. I naravno, na njegovu sugestiju smo dodali", rekao je novinar "Večernjeg lista".

Diab je naveo da mu je žao je što je Mektić demantovao navode iz intervjua, te da izgleda kao da novinar nije profesionalno obavio svoj posao.

"Ja sam samo korektno prenio šta je on govorio i profesionalno odradio svoj posao. Opet ponavljam, žao mi je što je išao u demanti jer on zna da ja imam i snimak, pa čak imam i video zapis", naveo je Diab.

Diab je dodao da je intervju sa Mektićem uradio 2. februara i da se on poslije toga nije javljao za autorizaciju niti je pitao kada će biti objavljen, te da ga je kontaktirao tek juče ujutro.

"Tek juče u ranim jutarnjim časovima me nazvao i molio da li mogu da ubacima to /u vezi sa izjavom Dodika/ u tekst. Rekao sam da nema nikakvih problema. On je to rekao i ja sam to ubacio u tekst", naveo je Diab.

Novinar "Večernjeg lista" kaže da je Mektić po svemu sudeći pokušao time da smanji efekat objavljenog intervjua.

"Prema mom dubokom uvjerenju sama najava intervjua sa njim izazvala je reakciju ne samo u BiH već i šire", rekao je Diab.

On je istakao da mu je poznato da je to teška tema, izuzetno kompleksna za Srbe, ne samo u BiH nego i u Srbiji i svuda u svijetu.