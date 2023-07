Novinari NEĆE pokleknuti, ne smiju ni građani

BANJALUKA - Glasovima 47 poslanika vladajuće većine u Narodnoj skupštini RS kleveta je prihvaćena kao krivično djelo u sklopu Krivičnog zakona RS. Odluka republičkog parlamenta, nažalost, nije iznenadila većinu novinara, ali to ipak nije kraj borbi, kažu oni i poručuju da novinarska zajednica neće pokleknuti tražeći istinu, a da isto očekuju i od građana.

Ali, pojašnjenja radi, na početku treba podsjetiti šta slijedi nakon što je NS RS usvojila zakon. Naime, da bi zakon zvanično stupio na snagu, potrebno je da prođe proceduru u Vijeću naroda Republike Srpske, gdje jedan od klubova (Srbi, Bošnjaci, Hrvati) može ili ne mora pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

U slučaju da se pokrene ta procedura, konačnu riječ daće Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske. Tek poslije odluke Ustavnog suda RS i u slučaju da on kaže da nije bilo povrede veta, zakon može ići na potpis kod predsjednika Republike Srpske i dalje na objavljivanje u "Službeni glasnik RS". Tek po objavljivanju zakon može da se primjenjuje.

Od tog momenta, svako ko smatra da je oštećen klevetom može podnijeti prijedlog tužilaštvu za krivično gonjenje. To dalje znači da svaki građanin potencijalno može biti osumnjičeni i predmet istrage, koju će voditi MUP RS i postupajući tužilac.

"Biće određene istražne radnje, pozivanja, saslušanja, pa i posebne istražne radnje, prisluškivanja telefona, praćenje. Iako su to uobičajene radnje za krivični postupak, puno je ozbiljnije i puno veće zadiranje u život nego kada se kleveta tretirala u građanskom postupku", pojašnjava advokat Jovan Kisin Zagajac.

Da li će na sporni zakon biti uložen veto, znaće se 27. jula, za kada je zakazana sjednica Vijeća naroda RS, a na njenom dnevnom redu biće kriminalizacija klevete. Ali, i ako niko od tri kluba ne pokrene veto, inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom RS dalje može pokrenuti svaki građanin. A tako nešto je već u pripremi, potvrdio je Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka.

"Plan je da, kada se zakon objavi u 'Službenom glasniku', bude podnesena inicijativa za ispitivanje ustavnosti, a potom ćemo pokušati naći načine kako da se dalje nosimo sa ovim problemom. Novinari moraju ostati solidarni, jer ovo je problem svih novinara, bez obzira na uređivačku politiku, ali i svih građana. Ne trebamo klonuti, već nastaviti da radimo svoj posao na najbolji način", rekao je Vukelić.

On ističe i da javnost, a ni novinari ne smiju zaboraviti da u zakonu postoji i član koji zabranjuje objavljivanje spisa bez odobrenja, a da je za to zaprijećena kazna zatvora i do deset godina.

"Bez obzira na izgovore da je to doneseno zbog onog tragičnog slučaja u Laktašima, ne vidim uopšte razlog zašto je NS RS u ovaj zakon uključila i objavljivanje spisa. Praktično, više ne smijete objaviti ni dnevni red Vlade, ukoliko niste dobili odobrenje od njih. Ili ako dobijete neku prijetnju putem društvenih mreža, ne možete objaviti ako ne dobijete odobrenje od toga ko je prijetio", dodao je Vukelić.

Predstavnici nevladinih organizacija ističu da u raspravama o Nacrtu zakona, javnim raspravama i na kraju Prijedlogu zakona, vlast nije usvojila nijednu primjedbu na klevetu, već da su samo isključili uvredu i smanjili kazne.

"Za novinare je problem što tužilac može pokrenuti postupak protiv vas, da se to vodi pet godina, a vi nećete moći dobiti uvjerenje da se protiv vas ne vodi krivični postupak, nećete moći ići da radite u inostranstvu ili možda u nekoj državnoj instituciji", navodi Dejan Lučka iz Banjalučkog centra za ljudska prava.

Kriminalizacija klevete bila je gotova stvar čim je prvi put spomenuta jednim tvitom.

"To je jedno od najlošije napisanih obrazloženja zakona. Oni nisu prezentovali nijedno istraživanje koje bi reklo da je ovo potrebno. Takođe je problematično to što su novčane kazne odjednom toliko smanjene, pa se postavlja pitanje ko ih je u Nacrtu uopšte smislio i napisao. Ako se kazne mogu toliko smanjiti potezom pera, to znači da kleveta uopšte nije toliko opasna koliko vlasti tvrde", rekao je Lučka.

Opozicija je glasala protiv kriminalizacije klevete. Ipak, treba reći da su pojedini poslanici, konkretno Vukota Govedarica iz SDS-a, ranije zagovarali da se ovaj zakon iskoristi kao ultimatum vlastima u smislu da se povuče zakon ili da opozicija neće učestvovati u radu Skupštine. Na kraju, opozicija jeste bila na sjednici, ali ne i Govedarica. Milan Miličević, predsjednik SDS-a, koji je nedavno rekao da će usvajanje zakona izazvati velike nemire u Srpskoj, sada kaže:

"Nismo odustali od takvih namjera, a koji će biti dalji potezi, to ćemo dalje vidjeti. Ako bude protesta, to će biti na zajedničkom nivou u opoziciji."

Dok se čekaju konkretni koraci domaće javne scene, iz međunarodne zajednice poručuju da je kriminalizacija klevete put ka autoritarnom sistemu.

"Ovo organima vlasti daje mogućnost da guše i cenzurišu medijske slobode i civilno društvo, ograničavaju slobodno kritičko mišljenje i ućutkaju neistomišljenike", navodi se, između ostalog, u saopštenju OHR-a.

U pisanoj formi se obratila i Ambasada SAD u BiH, navodeći da sporni zakon ugrožava mogućnost nezavisnih medija da izvještavaju istinu, kao i mogućnost građana da slobodno govore.