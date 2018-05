Novosti: Britanski obavještajci žele da oslabe poziciju Dodika

Komentari: 5

SAVEZ ZA PROMJENE

do oktobra najdalje narod ce dobiti oruzje u ruke od amerikanaca ,engleza i da se fizicki izbori za promjene koje vec dugo trazi i nema sad hocu necu mnogi su htjeli da vide Dodika na smecu i za to se mora fizicki izboriti nece to niko drugi uraditi nego narod samo ce podrska na terenu biti od amerikanaca i engleza Davor da uzdrzi do izbora najdalje on moze nositi puskomitraljez jak je