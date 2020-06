Novu državnu komisiju za granice čekaju višedecenijski problemi

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara BiH uskoro će izabrati novi sastav Državne komisije za granice i pored toga što se na identifikaciji granice sa susjednim državama ne radi ništa.

"Mandat prošle komisije istekao je u avgustu prošle godine i praktično ona i ne postoji do imenovanja nove. Već znate u kojim smo fazama i bez formiranja nove komisije ne možemo govoriti o bilo čemu. Tek kad se formira komisija, održi prvi sastanak, vidjećemo kako dalje", rekao je za "Nezavisne" Nenad Bajić, predsjednik Državne komisije za granicu kojoj je istekao mandat, a koji je ponovo predložen za člana.

Pored Bajića i Branislava Makrića, koji dolazi iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIP), ispred Ministarstva civilnih poslova BiH biće izabrani i Haris Čengić, Nenad Novaković i Jelena Bukovac, ispred Ministarstva inostranih poslova biće izabran Frano Planinić, Ministarstva bezbjednosti Ermin Pešto, dok će ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove biti izabrani Željko Obradović i Zijad Džananović.

"Komisija će, zajedno s nadležnim tijelima susjednih država, voditi aktivnosti na planu identifikacije granice sa susjednim državama, nadzora nad aktivnostima utvrđivanja, obilježavanja i stabilizacije granične linije, sačinavanja prijedloga za korekciju granične linije, u skladu sa Poslovnikom o radu, te pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama", navodi se u obrazloženju odluke o osnivanju Državne komisije za granice.

Ova komisija finansiraće se iz budžeta Bosne i Hercegovine preko Ministarstva civilnih poslova BiH, za njen rad biće potrebno 124.000 KM, a pored materijalnih troškova, sredstva će biti utrošena i za naknade članovima komisije.

Kada je riječ o samoj granici, problemi sa Hrvatskom i Srbijom su višedecenijski i što se tiče susjednih zemalja, BiH je jedino granicu riješila sa Crnom Gorom. Konkretno, sa Srbijom je problem u četiri tačke i to hidroelektrane "Zvornik" i "Bajna bašta", a sporno je i deset kilometara pruge Beograd - Bar koja prolazi kroz BiH i opštine Priboj i Rudo. Posljednja aktivnost u vezi sa rješavanjem ovog problema bila je ta da su se članovi Državne komisije BiH posvađali između sebe s obzirom na to da je ispred bh. komisije prema Srbiji u septembru prošle godine otišao Protokol o okvirnim kriterijumima za granicu između BiH i Srbije koji nije bio usaglašen već su ga članovi komisije iz FBiH uputili samoinicijativno, bez saglasnosti Komisije.

Što se tiče granice sa Hrvatskom, tu je situacija daleko komplikovanija i od ukupno 1.001 kilometra granice sporne su dvije tačke i to granica na moru kod Neuma i na dijelu od Novog Grada do Kozarske Dubice, gdje državna granica više od 15 puta prelazi sa jedne na drugu obalu rijeke Une. Sa Hrvatskom BiH je još ranije zaključila Ugovor o granici, međutim on nikada nije ratifikovan, a kako stvari sada stoje, neće ni biti. Još ranije, iz Državne komisije za granicu apelovali su na Hrvatsku da se to pitanje riješi, ali Hrvatska nije pokazala volju za tim, što i ne čudi, s obzirom na to da od zemalja bivše Jugoslavije, jedino Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju riješeno pitanje granice, dok će ostali manje-više, prema nezvaničnim informacijama, morati na arbitražu.