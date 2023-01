O čemu su razgovarali Šmit i Varhelji

BRISEL - Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH kojeg ne priznaje RS, sastao se danas u Briselu s evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheljijem.

Kako je Varhelji objavio na svom Twitter nalogu, razgovarali su o kandidatskom statusu BiH, kako BiH može ispuniti naredne korake iz preporuka Evropske komisije i 14 ključnih prioriteta, kao i o trenutnom stanju formiranja vlasti.

Šmit bi se sutra trebao sastati s članovima Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta.

Met High Representative Christian Schmidt @OHR_BiH and discussed candidate status for Bosnia and Herzegovina, how can deliver on next steps of the Commission’s recommendation & 14 key priorities as well as on the state of play on the current formation of governments. #BiH pic.twitter.com/iisSCj5KAv