O kadetima iz Srbije oglasio se Konaković, odgovorio na prozivke

Ministarstvo spoljnih poslova BiH je samo proslijedilo depešu Graničnoj policiji o dolasku kadeta Vojne akademije iz Srbije na godišnjicu obilježavanja bitke na Kozari, što je bila njihova obaveza, tvrdi Elmedin Konaković, resorni ministar.

Konaković tvrdi i da je sve urađeno u skladu s procedurama i nadležnostima.

"Mi smo dobili depešu i proslijedili je. Nemam ja nadležnost niti Ministarstvo da vršimo provjere. Granična policija zatim postupa dalje ako misle da su potrebne dodatne provjere, to mogu onda tražiti od OSA-e ako imaju neku sumnju", tvrdi Konaković, koji se za Avaz javio iz Vašingtona, i dodaje da nije bilo potrebe da se o tome obavještava Predsjedništvo BiH, što mu se zamjera.

"Znam da sam ovima u SDA kriv za sve i to je taj nastavak njihove prljave kampanje. Kada ne znaju šta će, Konaković je kriv za sve. Međutim, Komšić bi trebao znati, nakon toliko godina parazitiranja u Predsjedništvu, barem zakone ove zemlje. To me čudi. Nisam bio, naravno, dužan da obavijestim Predsjedništvo. Najavljeni su studenti, kadeti i vojni predstavnici, bez naoružanja, kako je i navedeno u depeši. Ostale provjere i procedure dalje su na Graničnoj policiji BiH. Zašto oni nisu obavijestili o svemu Ministarstvo sigurnosti BiH ako je nešto sumnjivo", rekao je Konaković.

