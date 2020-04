O rebalansu budžeta po hitnom postupku

SARAJEVO – U Sarajevu je počela hitna sjednica Predstanvičkog doma FBiH.

Na dnevom redu je rebalans budžeta i Zakon koji će ublažiti ekonomske posljedice pandemije izazvane virusom korona.

Poslanici su usvojili prijedlog da se po hitnom postupku razmatra rebalans budžeta, te prijedlog Vlade FBiH da se Zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije razmatra po hitnom postupku.

Zakon o postupanju sudova u vrijeme nesreće razmatraće se po hitnom postupku.

Usvojen je i dnevni red na kojem je rebalans budžeta, davanje saglasnosti na finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranaj i Federlanog fonda solidanrosti, Prijedlog zakona o ublažavanju ekonomskih postupcima, i Prijedlog zakona o postupanju sudova u vrijeme nesreće u FBiH po hitnom postupku i priejdlog odluke o prihvatanju zaduženja FBiH za brzo finansiranej MMF-a.

U toku rasprave o Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH, Fadil Novalić, premijer FBiH, obrazlažući ovaj prijedlog, govorio je o ekonomskoj situaciji koja je odredila ovaj rebalans.

"Pandemija je dovela do velikog poremećaja u lancu snabdijevanja. Ova kriza ima karakteristike koje do sada nisu viđene, došla je kao rezutlt virusa, došlo je do pada potrošnje i proizvodnje. Ovo će izazvati recesiju kakvu još nismo vidjeli“, rekao je Novalić.

Dodao je da je Vlada svim kliničkim centrima u FBiH dala po 10 miliona KM, te sredstva Federlanom štabu civilne zaštite da nabave sve potrebno.

"Ova pandemija je izazvala vrlo negativne poslijedice i pad ekonomije bi mogao biti od minus 3,2 do 5 posto", rekao je Novalić.

Husein Rošić, predsjednik Odbora za ekonosmka pitanja Parlamenta FBiH, kazao je da je ovaj odbor prihvatio prijedloge Vlade, a klubovi stranaka podnijeli su amandmane na prijedlog Vlade.

Objedinjene su rasprave o Zakonu o saniranju ekonomskih posljedica i rebalansu budžeta.

Damir Mašić, šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu FBiH, kazao je da su jako nezadovoljni reakcijom Vlade FBiH, jer nakon nešto više od mejsec dana proglašenja prirodne nesreće razmatrmao mjere, te da je FBiH jedina u regionu koja nije donijela mjere.

Ističe da se nisu trudili ni predavati amandmane izuzev jednog jer do sada Vlada Fadila Novlaića nije usvojila ni jedan amandman SDP-a.

Adnan Efendić (SDA), poslanik, kazao je da se ne treba služiti političkim spinovima, nego treba biti odgovoran.

Na to mu je odgovoio Damir Mašić (SDPBiH) kazavši da je iznio konkretne podatke.