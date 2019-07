OBA ostaje Bošnjacima, SIPA Srbima

SARAJEVO - Osmanu Mehmedagiću Osmici, direktoru Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH (OBA), i Perici Staniću, direktoru Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), mandat ističe početkom novembra i, kako stvari sada stoje, nacionalna struktura na čelu ove dvije najvažnije institucije neće biti promijenjena, tako da će i u narednim godinama najvažnijim bezbjednosnim institucijama BiH, odnosno OBA, upravljati Bošnjak, a SIPA Srbin.

Ipak, kako stvari sada stoje, imenovanje dva direktora najvažnijih bezbjednosnih institucija u BiH čekaće novi Savjet ministara BiH s obzirom na to da SNSD i HDZ neće dozvoliti da se o tome odlučuje u tehničkom mandatu i na sve načine pokušaće da spriječe da prve ljude najvažnijih bezbjednosnih institucija imenuje vlast koja nema podršku parlamenta BiH.

"Krajem ovog mjeseca, najdalje do 5. avgusta, biće raspisan konkurs za izbor direktora SIPA, s obzirom na to da zakon kaže da se mora raspisati tri mjeseca prije isteka mandata, i to će biti urađeno. Problem je trenutno što bi eventualna lista i potvrđivanje direktora SIPA trebalo da ide u Ministarstvo bezbjednosti BiH i trebalo bi da ga imenuje sadašnji sastav Savjeta ministara BiH, odnosno o budućem direktoru SIPA odlučivao bi Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, i Savjet ministara koji je u tehničkom mandatu, što mnogi ne žele da prihvate", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Inače, konkurs za izbor direktora SIPA raspisuje Nezavisni odbor parlamenta BiH, koji i sprovodi kompletnu proceduru, od provjere dokumentacije, ispunjavanja uslova do intervjua, i listu najuspješnijih kandidata šalje ministru bezbjednosti BiH na čiji prijedlog Savjet ministara BiH i imenuje direktora SIPA. Sjednica ovog odbora, kako saznajemo, biće održana 15. jula, ali na dnevnom redu nema odluke o raspisivanje konkursa, mada nam je iz nekoliko izvora potvrđeno, pa i iz samog Nezavisnog odbora, da će taj konkurs biti raspisan do 5. avgusta.

Dobro upućeni tvrde da postoji mogućnost opstrukcije rada Nezavisnog odbora parlamenta BiH i da je to krajnja opcija kako bi se spriječilo to da novog direktora SIPA i nasljednika Stanića imenuje Savjet ministara BiH koji se nalazi u tehničkom mandatu i koji nema podršku parlamenta BiH.

Kada je u pitanju imenovanje direktora OBA, tu su stvari malo komplikovanije s obzirom na to da se direktor te agencije ne imenuje po osnovu konkursa, već generalnog direktora i njegovog zamjenika imenuje i razrješava Savjet ministara BiH na prijedlog predsjedavajućeg i u konsultacijama s članovima Predsjedništva BiH, Izvršnog odbora i Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA. Ipak, zakon nije u potpunosti jasan s obzirom na to da ni u jednom dijelu ne govori da li su te konsultacije obavezujuće i da li predsjedavajući Savjeta ministara BiH može bez prethodnih mišljenja sam odlučiti o imenovanju novog direktora OBA.

"U Predsjedništvu BiH neće biti saglasnosti, to je sigurno, a vjerujem ni u Izvršnom odboru u kojem su, pored Zvizdića (Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara), Mirko Šarović i Vjekoslav Bevanda (zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH), a poslije svega toga eventualni Zvizdićev prijedlog ide na Zajedničku komisiju za nadzor nad radom OBA, koje trenutno nema. Iako žele, teško će oni to izgurati", rekla je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda BiH i dugogodišnji član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost.