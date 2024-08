O'Brajan: Nastavićemo koristiti sankcije protiv Dodika i njegovih pomagača

VAŠINGTON - Džejms O'Brajan, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Entonija Blinkena za Evropu i Evoraziju, oglasio se putem društvenih mreža gdje je naveo kako njegova zemlja snažno podržava suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, ali i da će nastaviti da koristi sankcije protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.

"Nastavićemo koristiti sve alate koji su nam na raspolaganju, uključujući sankcije, kako bismo odbranili svoje interese pozivajući na odgovornost one koji su uključeni u antidejtonske, koruptivne ili antidemokratske aktivnosti, uključujući gospodina Dodika i njegove pomagače. Upravo te aktivnosti štete samo građanima BiH, pa tako i stanovnicima Republike Srpske, i treba prestati. Oni koji su u njih uključeni biće podvrgnuti sankcijama, kao i svi koji im materijalno pomažu”, naveo je O'Brajan na mreži "X"

