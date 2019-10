OHR ne želi da komentariše navode o rušenju VSTS-a

SARAJEVO - Nakon što je potpredsjednica VSTS-a Ružica Јukić izjavila kako ima saznanja o tome da će visoki predstavnik iskoristiti bonska ovlašćenja i smijeniti aktuelni saziv VSTS-a, iz OHR-a poručili su da nemaju namjeru komentarisati takve spekulacije.

Јukić je juče kazala da "ima saznanja o tome da pojedine ambasade imaju razrađen scenario za rušenje VSTS-a".

Kako je kazala, namjera je da visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko, nakon protesta i objavljivanja izvještaja specijalnog izvjestioca EU za pitanje pravosuđa Rajnhard Pribe, iskoristi bonske ovlasti i smijeni trenutni saziv VSTS-a.

Ovim povodom, portal Kliks je kontaktirao kancelariju visokog predstavnika međunarodne zajednice (OHR) tražeći komentar o saznanjima koje ima Ružica Јukić.

"Hvala vam na pitanju koje ste nam proslijedili, međutim, jedino što vam u ovom trenutku možemo reći jeste da Kancelarija visokog predstavnika ne komentariše spekulacije", naveli su iz OHR-a.

Inače, saznanja kakva su došla do Ružice Јukić stigla su i do predsjednika VSTS-a BiH Milana Tegeltije koji je juče dodao da i on "ima saznanja o planu za rušenje VSTS-a BiH, pri tome optužujući SDA kako prijeti VSTS-u".