Obilježen Dan bijelih traka u Prijedoru

PRIJEDOR – U Prijedoru i ove godine obilježen je Dan bijelih traka, protestnom šetnjom u centru grada, a potom i komemorativnim skupom ispred RK "Patrija", te polaganjem ruža u krug.

Obilježavanje je, kao i proteklih godina, posvećeno podršci roditelja ubijene djece u Prijedoru tokom posljednjeg rata za dobijanje spomenika u užem gradskom području.

Ovo je sedma godina kako Inicijativa "Jer me se tiče" organizuje Dan bijelih traka, u spomen na 1992. godinu, kada su tadašnje srpske vlasti izdale naredbu da svi građani i građani nesprske nacionalnosti moraju na svoje kuće staviti bijele plahte, a ukoliko izlaze iz kuća moraju nositi bijele trake oko ruke.

Povorka se kretala mirno i dostojanstveno pješačkom zonom do trga ispred RK 'Patrija'. Protekle godine predloženo je da most na Bereku bude svojevrstan memorijal posvećen ubijenoj djeci, pa su građani i ove godine nakon okupljanja na trgu na most ostavljali bijele trake sa imenima ubijene djece.

Organizator i predstavnik Inicijative "Jer me se tiče" Goran Zorić ističe da ova neformalna organizacija po sedmi put organizuje Dan bijelih traka.

"Kao i proteklih godina i današnji događaj je posvećen inicijativi Udruženja roditelja ubijene djece za podizanje spomenika za 102 ubijene djece i to je nastavak borbe koja se odvija već nekoliko godina. Ove godine kao i prošle nastojimo da most na Bereku, koji spaja Stari grad i centar grada predložimo kao rješenje za memorijalni most, koji bi u stvari predstavljao spomen-obilježje za ubijenu djecu", navodi Zorić.

Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece grada Prijedora Fikret Bačić istakao je da od izgradnje spomen-obilježja još uvijek nema ništa.

"Ja sam 25. novembra 2014. godine podnio zahtjev za izgradnju spomenika sa potpisima i peticijama koje su potpisali predstavnici sva tri naroda. Prošle godine me je primio gradonačelnik, bilo je malo pomaka, a obećano je da će se sazvati novi sastanak na kojem će se odrediti lokacija, te tijelo koje će svime rukovoditi. Danas je to u stanju mirovanja, i ove godine sam 3. maja podnio zahtjev da me primi do 20. maja kako bismo imali neke nove informacije, međutim, ni na pisani zahtjev nije bilo odgovora. Bojim se da je to kupovina vremena, ali vršićemo preko drugih institucija i dalje pritisak i siguran sam da će spomenik biti izgrađen i mi roditelji idemo do kraja i nikad nećemo odustati od toga", kazao je Bačić.

Potpredsjednik RS Ramiz Salkić rekao je da zarad mira i zarad budućnosti i zajedničkog života neophodno je obilježiti sva mjesta stradanja.