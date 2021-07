Obilježen Dan ustanka: "Srpski narod dao značajan doprinos u slamanju fašizma"

BANJALUKA - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović poručio je da su Srbi pokazali da su slobodarski narod koji je dao značajan doprinos u slamanju fašizma u Drugom svjetskom ratu.

Obraćajući se danas na Banj brdu kod Banjaluke povodom obilježavanja 80 godišna od Dana ustanka protiv fašizma, Milunović je rekao da odaje priznanje i svim pripadnicioma drugih naroda koji su pojedinačno učestvovali u ustanku protiv fašizma 1941. godine.

"Bez obzira na to što je istorija prošlog sistema govorila o tome da je to bio zajednički ustanak i zajednički otpor svih naših naroda, to nije tačno", kaže Milunović.

Milunović je napomenuo da je srpski narod strašno stradao na ovim prostorima.

"U Bihaću su prije Drugog svjetskog rata Srbi bili većinski narod, a za samo nekoliko dana ubijeno je u Garavicama oko 14.000 Srba. Sada su Srbi u Bihaću statistička greška", ukazao je Milunović.

On je rekao da se isto desilo i u Šušnjaru kod Sanskog Mosta, gdje je pobijeno 5.500 Srba, te da je i veliki broj Srba ubijen u Donjoj Gradini, dok je u Starom Brodu na Drini ubijeno 6.000 Srba.

Milunović je istakao da je u NDH ubijeno 74.642 djece koja su bila evidentirana, ali se pretpostavlja da je taj broj daleko veći.

On je podsjetio da je ustanak počeo kao rezultat masovnog stradanja srpskog stanovništva pod NDH na srpskim područjima Drvara, Grahova, Kozare i Grmeča.

"Srpski narod nije imao izbora već se organizovano i odupro najmračnijoj fašističkoj sili - ustašama, koje su po srpskim selima na početku privodile najuglednije Srbe, strijeljali, klali i ubijali, mučili ili protjerivali za Srbiju", rekao je Milunović.

Predstavnik grada Banjaluka Bojan Kresojević rekao je da se danas na Banj brdu odaje počast slavnim precima koji su ustali u borbi protiv okupatora u Drugom svjetskom ratu.

"Narodni heroji brane državu u ratu, a državnici i veliki ljudi grade i brane državu ekonomskim razvojem", poručio je Kresojević.

Predstavnik SUBNOR-a grada Beograda Vesna Rovčanin rekla je da je u borbi fašizam pobijeđen, ali da, nažalost, nije uništen.

"Fašizam nam se vratio kao bumerang, samo preuobučen u neko novo ruho. Udara ovih dana sa svih strana sve jače i jače. Ne smijemo iznevjeriti naše pretke, jer su žrtve koje su oni dali ogromne. Čuvajmo svoju slobodarsku prošlost, jer narod koji zaboravlja svoju prošlost nikada neće imati budućnost", poručila je Rovčaninova.

Obilježavanju ovog događaja prisustvovali su ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić, predstavnici grada Banjaluka, predstavnici SUBNOR-a grada Beograda i Srbije, te SOBNOR-a Crne Gore.

Vijence palim borcima NOR-a kod spomenika na Banj brdu položile su delegacije Vlade Republike Srpske, Ambasade Ruske Federacije u BiH, SUBNOR-a Republike Srpske i grada Banjaluka, SUBNOR-a Srbije i SOBNOR-a Crne Gore, SUBNOR-a Laktaša, Modriče i Gradiške, Boračke organizacije grada Banjaluka, banjalučke Gradske organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila, Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka.